Kemlu RI Koordinasi Intensif untuk Menyelamatkan ABK WNI Korban Pembajakan Kapal di Somalia

Kementerian Luar Negeri RI memastikan koordinasi intensif untuk menyelamatkan ABK WNI yang menjadi korban pembajakan kapal MT Honour 25 di Somalia. Keluarga korban meminta pemerintah segera mengambil tindakan demi keselamatan para ABK.

Orang tua dan istri korban Kapten Kapal Honour Ashari Samadikun, menunjukkan fotonya kepada wartawan di kediamannya, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan koordinasi intensif dan langkah lanjutan telah ditempuh untuk memastikan keamanan dan keselamatan ABK WNI yang menjadi korban pembajakan kapal di Somalia .

Direktur Perwakilan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kemlu RI, Heni Hamidah, menyatakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti laporan pembajakan kapal MT Honour 25 yang terjadi di perairan sekitar Hafun, Somalia, pada Rabu (22/4) lalu. Heni menyampaikan bahwa KBRI Nairobi terus melakukan koordinasi intensif dengan seluruh pihak terkait di Somalia, termasuk otoritas pemerintah setempat, tokoh masyarakat, dan pelaku usaha terkait. Upaya saat ini difokuskan pada tindak lanjut penanganan dengan memprioritaskan keselamatan para ABK WNI.

Heni menambahkan bahwa menurut informasi yang diperoleh, di dalam kapal tersebut terdapat empat WNI, sepuluh WN Pakistan, seorang WN India, dan seorang WN Myanmar. Sementara itu, keluarga korban pembajakan Kapal Tanker Honour 25 meminta pemerintah RI dan Presiden Prabowo Subianto agar segera menyikapi kasus tersebut demi keselamatan para ABK. Sitti Aminah, ibu kandung Kapten kapal Honour 25 Ashari Samadikun, menyebut kapal yang dinakhodai anaknya mengangkut komoditas minyak dan berlayar dari Oman sejak awal tahun ini.

Istri korban, Santi Sanjaya, berkata masih dapat berkomunikasi dengan suaminya sebelum kapal tersebut diambil alih bajak laut Somalia. Dalam komunikasi terakhir, korban sempat menyebut kapalnya akan diserang perompak. Setelah berhasil terhubung kembali dengan suaminya di atas kapal, diketahui para ABK dalam kondisi baik, tetapi mereka menghadapi tekanan psikologis karena situasi yang berubah-ubah. Menurut pemberitaan sebelumnya, diketahui keempat WNI di kapal tersebut terdiri dari dua warga Sulawesi Selatan dan dua lainnya asal Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Kemlu RI menegaskan bahwa mereka akan terus memantau perkembangan situasi secara saksama melalui koordinasi intensif dan terukur dengan seluruh pihak terkait. Heni juga menyatakan bahwa pemerintah akan tetap mengedepankan keselamatan para ABK WNI sebagai prioritas utama dalam penanganan kasus ini. Keluarga korban pun berharap agar pemerintah dapat segera mengambil tindakan tegas untuk menyelamatkan para ABK yang masih tertahan di tangan bajak laut Somalia.

Sementara itu, pihak Kemlu RI juga telah mengkoordinasikan dengan berbagai lembaga internasional untuk mendapatkan dukungan dalam upaya penyelamatan. Heni Hamidah menambahkan bahwa mereka akan terus memberikan update terkait perkembangan kasus ini kepada keluarga korban dan masyarakat umum. Situasi yang dihadapi oleh para ABK WNI di kapal MT Honour 25 memang sangat mengkhawatirkan, namun pemerintah RI telah berkomitmen untuk melakukan segala upaya yang mungkin untuk memastikan keselamatan mereka.

Keluarga korban pun terus berdoa dan berharap agar anak dan suaminya dapat segera pulang dengan selamat. Sementara itu, masyarakat juga diharapkan untuk terus memberikan dukungan dan doa bagi keselamatan para ABK WNI yang masih tertahan di Somalia





Pembajakan Kapal ABK WNI Somalia Kemlu RI Keluarga Korban

