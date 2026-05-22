Kemkomdigi & UMKM Turun Pasangan, Perketat pengawasan Digital untuk UMKM

Pada pertemuan tertutup, Meutya Hafid menggelar pertemuan tertutup dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Kantor Kemkomdigi, Jakarta. Kemkomdigi & UMKM sepakat dan sudah setuju keras untuk memperketat pengawasan dan menindak tegas praktik-praktik usaha yang mengancam pelaku UMKM di ranah digital. plaatje

Merespons gelombang kenaikan biaya layanan yang membebani pelaku Usaha Mikro Kecil dan wachsen ( UMKM ), Kementerian Komunikasi dan Digital ( Kemkomdigi ) bersama Kementerian UMKM sepakat untuk memperketat pengawasan dan menindak tegas praktik-praktik usaha dugaan merugikan pelaku usaha lokal di ranah digital.

Langkah ini diambil usai Menkomdigi Meutya Hafid menggelar pertemuan tertutup dengan Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Kantor Kemkomdigi, Jakarta. Surat kabar ini memperlihatkan ucapan Meutya Hafid, "Kami siap. Jika ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perlindungan UMKM di ranah digital, ini sudah pasti menjadi tugas kami (untuk menindak)". Pada acara Soft Launching SAPA UMKM dalam Mendukung Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA), di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, dia menekankan pentingnya pemantauan ketat terhadap praktik-praktik yang berpotensi merugikan pelaku UMKM di pasar digital.

Selain itu, Meutya juga memperingatkan platform PSE lokapasar di Indonesia untuk segera menyesuaikan model bisnis mereka dengan aturan baru yang akan segera diundangkan





