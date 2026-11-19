Direktur Jenderal Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya menyatakan kesiapan menelaah ulang keputusan blokir akses konten dan mendorong transparansi algoritma platform digital untuk kemaslahatan publik.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) secara resmi menyatakan kesiapannya untuk menerima kritik dan masukan dari masyarakat terkait tata kelola ruang digital. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap pelaksanaan pemblokiran akses ke sejumlah konten di berbagai platform digital yang selama ini menjadi sorotan publik. Kementerian menegaskan bahwa mereka tidak berada dalam posisi untuk berdebat dengan masyarakat, melainkan memiliki tugas utama untuk mendengarkan, menerima masukan, serta memeriksa setiap temuan secara serius.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, memberikan ruang bagi pihak-pihak yang keberatan terhadap keputusan pemblokiran untuk menyampaikan data dan perincian masalah secara langsung ke kementerian. Fifi menjelaskan bahwa selama ini proses pemutusan akses terhadap konten digital telah dilakukan melalui tahapan verifikasi yang melibatkan instansi penegak hukum. Namun, ia membuka kesempatan bagi publik untuk mengajukan keberatan jika terdapat temuan baru atau认为 konten tersebut ditangani secara keliru.

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Mekanisme Penelaahan Ulang Blokir Akses Konten

Fifi Aleyda Yahya menekankan bahwa pemerintah siap menelaah kembali setiap kasus konten yang dianggap mengalami kesalahan dalam penanganannya. Apabila ditemukan kekeliruan dalam proses evaluasi, kementerian berkomitmen untuk mengambil tindakan lanjut yang konkret. Tindakan tersebut mencakup koordinasi dengan pihak platform digital untuk melakukan pemulihan akses terhadap konten yang semula diblokir.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa mekanisme yang diterapkan oleh Kemkomdigi bersifat fleksibel dan responsif terhadap masukan eksternal. Pemerintah tidak memandang dirinya sebagai entitas yang mutlak benar, melainkan sebagai fasilitator yang menjaga keseimbangan antara keamanan siber dan hak publik. Proses penelaahan ulang ini menjadi jendela bagi masyarakat sipil dan individu untuk memastikan bahwa keputusan pemblokiran dilakukan secara adil dan proporsional.

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Keseimbangan Keamanan Digital dan Kebebasan Ekspresi

Dalam pernyataannya di Jakarta pada hari Kamis, Fifi menyatakan bahwa keamanan ruang digital dan kebebasan berekspresi bukan dua hal yang saling bertentangan. Keduanya harus dijaga secara bersamaan dan tidak boleh dipertentangkan satu sama lain. Ia menegaskan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjaga keamanan ruang digital harus memiliki dasar hukum yang jelas, bersifat proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan di depan publik.

Prinsip ini menjadi pedoman utama dalam setiap intervensi terhadap konten digital yang dinilai bermasalah. Fifi menggarisbawahi bahwa pemerintah juga telah menanggapi informasi mengenai pemutusan akses ke sekitar 94 konten digital dalam delapan bulan terakhir. Angka tersebut menjadi acuan penting dalam evaluasi efektivitas kebijakan yang sedang berjalan. Setiap konten yang diblokir harus melalui proses penyaringan ketat untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang.

Tuntutan Transparansi Algoritma Platform Digital

Melampaui isu pemblokiran konten, Fifi Aleyda Yahya menyampaikan pentingnya transparansi algoritma sebagai kepentingan bersama bagi pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan digital. Ia berpendapat bahwa publik perlu memiliki pemahaman dan akses informasi yang memadai mengenai bagaimana algoritma bekerja, bagaimana konten direkomendasikan, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi distribusi informasi kepada pengguna platform.

Menurut Fifi, masyarakat tidak boleh terlalu sibuk berdebat satu sama lain sementara persoalan yang jauh lebih besar justru luput dari perhatian. Permasalahan besar tersebut adalah bagaimana algoritma platform bekerja dan memengaruhi ruang publik kita secara signifikan. Transparansi algoritma dianggap sebagai elemen kunci untuk mewujudkan ekosistem digital yang sehat, adil, dan akuntabel bagi seluruh pengguna internet di Indonesia.