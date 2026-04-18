Kemkomdigi Berantas Lebih dari 4 Juta Konten Negatif dalam 1,5 Tahun

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengumumkan telah berhasil menangani 4.198.606 konten negatif dari 20 Oktober 2024 hingga 15 April 2026, menunjukkan komitmen negara dalam melindungi masyarakat dari ancaman digital. Penindakan terbesar difokuskan pada konten perjudian, pornografi, dan penipuan, dengan mayoritas dilakukan pada platform situs web dan media sosial.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, dalam keterangan resminya di Jakarta, Sabtu, menegaskan bahwa penanganan masif ini bukan sekadar angka statistik belaka. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada seluruh lapisan masyarakat dari ancaman yang ditimbulkan oleh konten-konten ilegal. Alexander menekankan, "Pencapaian angka 4,1 juta konten ini bukan sekadar statistik, melainkan bukti nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat dari dampak destruktif konten ilegal." Dari total penindakan yang dilakukan, konten perjudian menjadi jenis konten negatif yang paling banyak ditangani, mencapai 3.292.203 kasus. Hal ini menunjukkan betapa maraknya aktivitas judi online yang terus diupayakan untuk diberantas. Di urutan kedua, konten pornografi menyusul dengan 798.181 kasus, sebuah isu yang juga menjadi perhatian serius pemerintah dalam menjaga moral dan ketahanan masyarakat, terutama bagi generasi muda. Sementara itu, konten penipuan berhasil ditangani sebanyak 41.494 kasus, yang mencerminkan upaya berkelanjutan untuk melindungi masyarakat dari berbagai modus operandi kejahatan siber. Dalam hal platform penindakan, situs web menjadi target utama penanganan dengan total 4.198.606 konten yang dihapus atau diblokir. Selain itu, media sosial juga menjadi fokus penting dengan 563.852 konten yang berhasil ditangani. Di antara platform media sosial, Meta (termasuk Facebook, Instagram, dan WhatsApp) tercatat memiliki 198.921 konten negatif yang ditangani, sementara layanan lainnya juga berkontribusi dalam angka penindakan ini. Upaya ini menunjukkan bahwa Kemkomdigi tidak hanya berfokus pada satu jenis platform, melainkan melakukan pendekatan komprehensif untuk membersihkan ruang digital dari berbagai bentuk pelanggaran hukum. Selain isu-isu negatif yang merusak moral dan keamanan, Kemkomdigi juga menunjukkan perhatian serius terhadap perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sepanjang periode yang sama, pelanggaran HKI tercatat sebanyak 9.217 kasus. Mayoritas pelanggaran HKI ini terjadi pada situs web, mencapai 9.095 konten, sementara 122 konten lainnya terjadi di media sosial. Fenomena pembajakan konten, baik itu karya musik, film, perangkat lunak, maupun karya kreatif lainnya, merupakan ancaman serius bagi para kreator dan industri kreatif di Indonesia. Penanganan kasus HKI ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem digital yang adil dan berpihak pada para pencipta karya. Dalam rangka memperkuat keamanan ruang digital dan melindungi industri kreatif, Kemkomdigi terus mempererat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Salah satu mitra strategis yang dilibatkan adalah asosiasi sektor, seperti Asosiasi Industri Video Indonesia (AVISI). Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa ruang digital Indonesia tidak hanya menjadi tempat yang produktif, tetapi juga aman dari berbagai bentuk pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran HKI. Ketua Umum AVISI, Hermawan Sutanto, menyambut baik langkah-langkah tegas yang diambil oleh pemerintah. Ia menyampaikan apresiasi atas upaya Kemkomdigi, yang dinilainya memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah memiliki komitmen yang serius dalam melindungi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan industri kreatif di tanah air. Hermawan Sutanto menekankan pentingnya perlindungan HKI bukan hanya dari sisi hukum, tetapi juga sebagai fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi digital yang sehat dan inovatif. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bukan hanya isu hukum, tetapi fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi digital dan keberlangsungan para kreator," ujar Hermawan. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua AVISI, Darmawan Zaini, yang menegaskan dukungan penuh AVISI terhadap langkah tegas pemerintah dalam menindak konten ilegal di ruang digital. Menurut Darmawan, upaya ini merupakan sinyal yang sangat positif bahwa Indonesia benar-benar serius dalam upaya melindungi masyarakatnya sekaligus memperkuat pondasi keberlanjutan industri kreatif yang kian berkembang pesat. Melalui berbagai langkah strategis dan kolaborasi yang solid, Kemkomdigi berupaya keras membangun ekosistem digital yang sehat, aman, dan berdaya saing. Perlindungan hak kekayaan intelektual dianggap sebagai salah satu pilar krusial dalam mewujudkan visi tersebut. Dengan semakin banyaknya konten negatif yang berhasil ditangani dan HKI yang dilindungi, diharapkan masyarakat Indonesia dapat lebih nyaman dan aman dalam memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk berbagai aktivitas positif, sekaligus memberikan ruang bagi pertumbuhan dan inovasi para kreator lokal





Kemkomdigi Konten Negatif Keamanan Digital Perjudian Online Hak Kekayaan Intelektual

