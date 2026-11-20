Menteri Meutya Hafid membahas tarif pengantaran barang dan makanan dengan FDTOI. Regulasi ini menindaklanjuti arahan Sufmi Dasco Ahmad untuk kepastian hukum dan kesejahteraan pengemudi.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid telah menemui perwakilan Front Driver Transportasi Online Indonesia di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital pada hari Jumat, 20 November 2026 untuk membahas tarif layanan pengantaran barang dan makanan.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut langsung dari arahan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang diberikan pada pertemuan sebelumnya dengan perwakilan pengemudi ojek daring pada Kamis, 19 November 2026.

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Landasan Hukum Tarif Berbasis Perpres

Kemkomdigi menyusun pedoman tarif layanan transportasi berbasis aplikasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan data bagi seluruh pihak yang terlibat.

Peraturan Presiden tersebut menetapkan batas maksimal biaya layanan platform aplikasi sebesar delapan persen agar pengemudi dapat memperoleh porsi pendapatan yang lebih besar dari ongkos transportasi yang dibayarkan oleh pengguna layanan.

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Aspirasi FDTOI dan Isu Kesejahteraan Pengemudi

Mahmud selaku perwakilan Front Driver Transportasi Online Indonesia menyampaikan bahwa sejak tahun 2016 belum ada aturan baku mengenai tarif layanan pengantaran makanan dan barang berbasis aplikasi yang menyebabkan ketidakseimbangan pendapatan.

Ia menjelaskan bahwa penerimaan pengemudi dari jasa pengantaran sering kali tidak sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan seperti bahan bakar kendaraan dan biaya kuota internet selama menjalankan tugas.

Mahmud menekankan bahwa kesejahteraan pengemudi harus berupa pendapatan yang layak atas pengeluaran yang mereka lakukan tanpa syarat yang terlalu rumit atau neko-neko sesuai dengan keinginan para pengemudi di lapangan.

Kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan

Menteri Meutya Hafid menyatakan bahwa penyusunan peraturan menteri mengenai pedoman biaya jasa layanan transportasi barang dan makanan dilakukan secara hati-hati dengan melibatkan Kementerian Perhubungan sebagai instansi teknis utama.

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Kemkomdigi akan menyalurkan seluruh masukan yang diperoleh dari pertemuan dengan Front Driver Transportasi Online Indonesia kepada Menteri Perhubungan untuk dibahas lebih lanjut dalam kerangka koordinasi kebijakan nasional.

Dampak Regulasi Terhadap Pengemudi Regional

Pertimbangan geografis dan iklim yang berbeda di setiap wilayah menjadi alasan kuat bagi Mahmud agar pemerintah pusat juga mendengarkan aspirasi pengemudi ojol dari berbagai daerah di luar Jakarta.

Kemkomdigi berencana mengundang kelompok pengemudi lainnya dalam pertemuan mendatang untuk memastikan bahwa pengaturan tarif melalui aplikasi kendaraan roda dua dapat merespons kondisi riil di lapangan secara lebih inklusif.