Kemeriahan Menjelang Pembukaan Piala Dunia 2026 di Mexico City: Euforia Global di Stadion Azteca

Kota Mexico City dilanda demam sepak bola menjelang pembukaan Piala Dunia 2026 dengan ribuan suporter dunia memadati kawasan Stadion Azteca.

Kota Mexico City kini tengah berada dalam puncak euforia sepak bola yang luar biasa menyambut gelaran pembukaan Piala Dunia 2026 . Atmosfer di ibu kota Meksiko tersebut terasa sangat elektrik, di mana setiap sudut kota yang dihuni oleh sekitar sembilan juta jiwa ini telah bersolek dengan berbagai atribut turnamen.

Mural-mural artistik, poster berwarna-warni, serta baliho raksasa bertemakan sepak bola menghiasi jalanan, menandai momen bersejarah karena ini adalah ketiga kalinya negara asal topi sombrero tersebut dipercaya menjadi tuan rumah pesta olahraga terbesar di planet bumi. Gelombang semangat ini terlihat nyata dari banyaknya warga lokal yang dengan bangga mengenakan jersei utama berwarna hijau milik tim nasional Meksiko, sembari meneriakkan yel-yel kebanggaan seperti Viva Meksiko yang menggema di seluruh penjuru kota.

Demam Piala Dunia ini tidak hanya berdampak pada semangat para pendukung, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Pernak-pernik pendukung timnas Meksiko kini tersedia di mana-mana, tidak hanya terbatas pada pusat penjualan resmi yang dikelola penyelenggara. Para pedagang kaki lima turut mengambil peran besar dalam meraup keuntungan dengan menjajakan berbagai aksesoris pendukung, mulai dari syal, bendera, hingga atribut unik lainnya di sepanjang jalan protokol.

Fenomena ini menciptakan pemandangan yang meriah, di mana trotoar jalan berubah menjadi lapak dagangan yang ramai dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan warga lokal yang ingin melengkapi perlengkapan mereka sebelum pertandingan dimulai. Keriuhan semakin mencapai puncaknya ketika memasuki kawasan Stadion Azteca, sebuah arena legendaris yang akan menjadi saksi pembukaan Piala Dunia 2026. Meskipun upacara pembukaan baru akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 11.00 waktu setempat, kawasan sekitar stadion sudah dipadati oleh ribuan suporter sejak hari Rabu.

Menariknya, massa yang berkumpul tidak hanya terdiri dari pendukung tim nasional Meksiko atau Afrika Selatan yang akan bertanding di laga pembuka, tetapi juga suporter dari berbagai negara lain. Kehadiran para penggemar sepak bola dari negara-negara yang bahkan tidak lolos ke putaran final, seperti Peru, Venezuela, Guatemala, hingga Indonesia, menunjukkan bahwa daya tarik turnamen ini melampaui batas kualifikasi tim nasional.

Beberapa suporter menampilkan identitas budaya negara mereka melalui pakaian tradisional dan pertunjukan kesenian khas yang menarik perhatian banyak orang di sekitar Stadion Azteca. Salah satu warga negara Guatemala bernama Daniel mengungkapkan kekagumannya terhadap skala turnamen kali ini. Menurutnya, Piala Dunia 2026 menjadi edisi terbesar dalam sejarah karena melibatkan 48 tim yang tersebar di tiga negara tuan rumah.

Meskipun tim nasional negaranya gagal lolos, Daniel merasa bahwa hadir secara langsung di Meksiko adalah sebuah keharusan untuk menjadi saksi kemeriahan sejarah sepak bola dunia. Kisah serupa datang dari seorang pendukung timnas Indonesia asal Tulungagung yang bernama Wachidal Mustofa Dimyani. Wachidal mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan persiapan matang selama satu tahun penuh agar bisa terbang ke Meksiko dan menyaksikan langsung kemeriahan turnamen ini.

Baginya, Meksiko memiliki akar budaya dan sejarah sepak bola yang sangat kuat, yang memberikan daya tarik tersendiri bagi setiap pengunjung. Apalagi, Meksiko memiliki rekam jejak panjang sebagai tuan rumah setelah sebelumnya sukses menggelar Piala Dunia pada tahun 1970 dan 1986. Kehadiran suporter dari berbagai belahan dunia ini membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang mampu menyatukan manusia dari latar belakang budaya yang berbeda dalam satu semangat yang sama





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Piala Dunia 2026 Meksiko Stadion Azteca Sepak Bola Suporter

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