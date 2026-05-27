Kemeriahan Idul Adha 1447 H dan Kesiapan Tol Trans Jawa

Pemprov DKI gelar Salat Idul Adha, warganet ramai di media sosial, PT JTT siapkan layanan tol untuk lonjakan arus libur lebaran haji.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Salat Idul Adha 1447 Hijriah di halaman Balai Kota Jakarta Pusat pada Rabu, 27 Mei 2026. Kemeriahan Idul Adha tidak hanya terasa di masjid dan lapangan, tetapi juga membanjiri media sosial seperti X dan Instagram.

Ucapan Selamat Hari Raya Idul Adha menjadi trending topic di Indonesia, bersama dengan kata kunci lain seperti Eid Mubarak, Minal, Nabi Ibrahim, Quran, dan Ismail. Warganet saling bertukar ucapan, guyonan, dan meme bertema kurban. Akun @H menulis, Taqabbalallahu minna wa minkum, Selamat Hari Raya Idul Adha 2026, semoga Allah menerima amal ibadah kurban kita. Sementara @R menambahkan, Selamat Hari Raya Idul Adha, semoga keikhlasan Nabi Ibrahim dan ketabahan Nabi Ismail menginspirasi hidup kita.

Akun @A juga mencuit, Idul Adha bukan cuma tentang berkurban, tapi juga belajar ikhlas, sabar, dan percaya pada ketetapan Allah. Di sisi lain, PT Jasamarga Transjawa Tol JTT memastikan kesiapan operasional Ruas Trans Jawa menghadapi lonjakan mobilitas selama libur Idul Adha yang diperkirakan berlangsung dari 27 Mei hingga 1 Juni 2026. Vice President Corporate Secretary & Legal PT JTT, Ria Marlinda Paallo, menyatakan optimalisasi layanan mencakup transaksi, pengaturan lalu lintas, kesiagaan petugas, dan pemantauan kondisi lapangan.

Langkah antisipatif diambil untuk menjamin kelancaran dan kenyamanan pengguna jalan tol. Kami telah menyiapkan berbagai langkah guna memastikan perjalanan aman, nyaman, dan lancar selama libur panjang, ujar Ria di Bekasi pada Selasa 26 Mei 2026. Untuk mendukung kelancaran arus di gerbang tol utama, pihak pengelola menyiagakan 17 gardu transaksi menuju Palimanan dan 13 gardu menuju Jakarta. Pengoperasian skema gardu di Gerbang Tol Cikampek Utama bersifat situasional tergantung kondisi arus lalu lintas.

Optimalisasi layanan juga mencakup penyiapan petugas operasional di titik rawan kepadatan ekstrem, terutama di jalur utama seperti Tol Jakarta-Cikampek, Palimanan-Kanci, Semarang Seksi A B C, dan Tol Surabaya-Gempol. Selain kesiapan gerbang, PT JTT menyiagakan puluhan armada layanan lalu lintas 24 jam, termasuk 31 unit kendaraan derek, tujuh unit ambulans, enam unit kendaraan penyelamat, 17 unit Patroli Jalan Raya, dan 19 unit Mobile Customer Service.

Armada-armada ini disiagakan untuk menangani kondisi darurat, menjaga kelancaran arus, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna jalan, tambah Ria. Pemantauan pergerakan kendaraan dilakukan secara langsung menggunakan CCTV yang terhubung dengan pusat pengendalian informasi. Papan informasi digital Dynamic Message Sign juga disediakan untuk memberikan informasi terkini. PT JTT memperkuat kerja sama dengan Kepolisian dan pemangku kepentingan untuk mengantisipasi kemacetan, termasuk penerapan rekayasa lalu lintas situasional sesuai diskresi kepolisian di lapangan.

Ria mengimbau masyarakat merencanakan waktu keberangkatan dengan baik, memastikan kendaraan prima, dan memeriksa kecukupan saldo uang elektronik sebelum berangkat. Pengguna jalan disarankan memanfaatkan aplikasi Travoy atau menghubungi pusat panggilan 14080 untuk memantau rute perjalanan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perjalanan berlangsung lebih lancar dan aman. Perayaan Idul Adha menjadi momentum refleksi dan kebersamaan, baik di dunia nyata maupun maya.

Semangat berbagi dan kepedulian terhadap sesama tercermin dalam ucapan dan aksi nyata, sementara kesiapan infrastruktur menjadi penunjang kelancaran mobilitas masyarakat. Pemerintah dan pengelola tol terus berupaya memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat dapat merayakan hari raya dengan khusyuk dan tanpa hambatan perjalanan





Idul Adha 1447 Hijriah ditetapkan pada 27 Mei 2026Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan tanggal Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu, 27 Mei 2026, dan cuti bersama Idul Adha pada Kamis, 28 Mei 2026,Memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menikmati periode istirahat yang lebih panjang. Keseragaman tanggal perayaan antara pemerintah dan organisasi Islam besar di Indonesia menciptakan suasana yang lebih kondusif dan penuh kebersamaan untuk umat Muslim.

