Kementerian UMKM Prioritaskan Wirausaha Lokal Kelola Tambang Rakyat

Kementerian UMKM memberikan akses khusus bagi usaha mikro dan kecil di wilayah pertambangan. Langkah ini mendukung pemerataan ekonomi lokal dan pengelolaan tambang yang berkelanjutan.

Pemerintah Indonesia secara resmi menetapkan prioritas pengelolaan sektor pertambangan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah lokal. Kebijakan strategis ini dikeluarkan oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk memastikan manfaat ekonomi dari sumber daya alam dapat dinikmati langsung oleh masyarakat di sekitar wilayah tambang. Langkah ini menjadi terobosan signifikan dalam tata kelola tambang rakyat yang sebelumnya sering menghadapi tantangan kompleks.

Kebijakan WIUP Prioritas Untuk Usaha Lokal

Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM, Bagus Rachman, menjelaskan bahwa pemerintah membuka peluang luas bagi pengusaha lokal untuk memanfaatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau WIUP Prioritas. Melalui terobosan regulasi ini, pelaku usaha kecil dan menengah diberi kepercayaan untuk mengelola usaha pertambangan secara profesional, mandiri, dan bertanggung jawab. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan ekonomi di wilayah pertambangan dan memastikan distribusi manfaat yang adil.

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Peluang ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025. Kedua peraturan tersebut secara hukum mengakui hak pengusaha kecil dan menengah lokal atas alokasi WIUP Prioritas. Dengan demikian, hambatan birokrasi dapat diminimalisir dan pelaku usaha lokal memiliki kepastian hukum yang kuat dalam beroper di sektor strategis ini.

Kriteria Verifikasi Dan Proses Akses Modal

Kementerian UMKM melakukan proses verifikasi ketat terhadap calon pengelola WIUP melalui platform SAPA UMKM. Kriteria utama yang digunakan mencakup modal usaha sebesar Rp1 miliar hingga Rp10 miliar atau omzet mencapai Rp2 miliar hingga Rp50 miliar. Meskipun detail jumlah pengusaha yang telah mengajukan maupun memperoleh izin belum dirinci secara publik, mekanisme ini dirancang untuk筛选 calon yang memiliki kapasitas ekonomi memadai.

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Bagus Rachman menekankan bahwa skema pembiayaan berbasis proyek seperti Kredit Usaha Rakyat atau KUR serta program ACCES menjadi instrumen kunci. Langkah ini dirancang untuk menjembatani keterbatasan modal yang sering menjadi kendala utama bagi wirausaha lokal. Selain akses modal, pemerintah juga memfasilitasi transfer teknologi dari pemilik smelter kepada pelaku usaha lokal yang mengelola pengolahan sekunder.

Program Pendampingan Dan Standar ESG

Pemegang WIUP Prioritas diwajibkan menyusun dan menjalankan program Cakupan Bisnis Terpadu atau CBR. Program ini mencakup keterlibatan usaha mikro dan kecil setempat dalam rantai pasok, pengembangan komoditas daerah, penciptaan lapangan kerja, serta kemitraan usaha. Tujuannya adalah memastikan bahwa operasional tambang memberikan dampak positif nyata bagi ekosistem ekonomi lokal di sekitarnya.

Kementerian UMKM juga menyiapkan pendampingan pemenuhan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola atau ESG. Fasilitasi sertifikasi serta akses pembiayaan tambahan disediakan untuk memperkuat kapasitas operasional perusahaan lokal. Kolaborasi ini sangat krusial karena perusahaan tambang modern dituntut untuk menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sesuai standar internasional.

Kolaborasi Kementerian ESDM Dan Pemerintah Daerah

Strategi pendampingan ini diperkuat dengan sinergi antara Kementerian UMKM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta pemerintah daerah. Ketiga institusi ini bekerja sama untuk menjembatani keterbatasan modal dan teknologi, khususnya pada sektor pengolahan sekunder dan daur ulang. Koordinasi lintas sektor ini penting untuk memastikan efisiensi operasional dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

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Pernyataan resmi tersebut disampaikan oleh Bagus Rachman pada acara Minerba Convex 2026 yang held di Jakarta pada Senin, 2 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah memberikan dukungan penuh melalui kebijakan yang kondusif. Dukungan ini mencakup fasilitasi kemitraan dengan perusahaan pertambangan besar sebagai mitra strategis bagi pelaku usaha lokal.

Di lapangan, gambaran implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari aktivitas warga di Daerah Aliran Sungai Krung Inoeng, Kecamatan Pante Ceureumen, Aceh Barat. Mereka melakukan pendulangan emas dengan cara tradisional yang terintegrasi dengan rencana pengelolaan yang lebih tertib. Gambar dokumentasi ANTARA FOTO oleh Syifa Yulinnas mengabadikan kegiatan tersebut pada Selasa, 28 Oktober 2025 sebagai ilustrasi potensi partisipasi masyarakat.

Kelanjutan program ini akan terus dipantau melalui mekanisme verifikasi berkala di platform SAPA UMKM. Pemerintah menargetkan peningkatan jumlah pelaku usaha lokal yang berhasil mengelola tambang dengan standar profesional. Dampak jangka panjangnya diharapkan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pertambangan secara signifikan dan berkelanjutan.