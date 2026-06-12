Kementerian Transmigrasi Berkomitmen Sinkronisasi Dukungan untuk Potensi Ekonomi Katingan

Pertemuan antara Wakil Bupati Katingan dengan Wakil Menteri Transmigrasi membahas potensi ekonomi daerah dari perkebunan, pertanian, hingga perikanan serta tantangan infrastruktur yang dihadapi. Kementerian Transmigrasi berjanji sinergi dengan sejumlah kementerian dan mitra untuk pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan transmigrasi di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah.

Wakil Bupati Katingan , Firdaus, melakukan kunjungan kerja ke Wakil Menteri Transmigrasi , Viva Yoga Mauladi, di Jakarta pada Jumat pagi. Dalam pertemuan tersebut, Wabup Firdaus menyampaikan berbagai potensi ekonomi yang dimiliki Kabupaten Katingan , Kalimantan Tengah , mulai dari perkebunan kelapa sawit, perkebunan karet, pertanian padi, hingga perikanan.

Selain itu, ia juga mengungkapkan tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha di daerah tersebut, terutama terkait infrastruktur yang belum memadai. Jalan kampung, jalan poros, dan jembatan sering berlumpur saat hujanujan, sementara pelabuhan feri berada dalam kondisi kurang layak. Padahal, Katingan sudah memiliki pabrik penggilingan padi berkapasitas hingga 1,5 ton per jam. Untuk mengatasi masalah ini, Kementerian Transmigrasi berkomitmen melakukan sinergi dengan berbagai pihak.

Wakil Menteri Viva Yoga Mauladi menyatakan, instansinya akan menjalin kerja sama dengan kementerian, BUMN, dan perusahaan swasta, termasuk dari luar negeri seperti China, untuk membangun kawasan transmigrasi yang berkelanjutan. Dalam pengembangan infrastruktur pertanian dan perikanan, Kementrans akan bersinergi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sementara untuk perbaikan sarana transportasi andal dan pelabuhan, koordinasi akan dilakukan dengan kementerian terkait. Meski Katingan belum memiliki kawasan transmigrasi resmi, various aspirasi pembangunan akan dispositionkan untuk sebesar-besarnya manfaat rakyat.

Saat ini, di Katingan hanya terdapat tiga Satuan Pemukiman transmigrasi di Pulau Malan, Pulau Tewang Beringin, dan Hyang Bana SP-1. Penempatan transmigran terjadi pada tahun 2007 serta 2011/2012, dengan totals around 950 kepala keluarga. Di Kalimantan Tengah, beberapa kawasan transmigrasi telah berkembang, seperti Belantikan Raya di Lamandau, Jelai di Sukamara, Lamunti dan Dadahup di Kapuas, Tumbang Jutuh di Gunung Mas, serta Arut Selatan dan Kotawaringin Lama di Kotawaringin Barat.

Kementerian Transmigrasi menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan di Katingan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi ekonomi lokal yang beragam





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Transmigrasi Katingan Potensi Ekonomi Infrastruktur Kalimantan Tengah

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