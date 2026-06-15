Kementerian Transmigrasi Indonesia akan memberikan kepastian hukum atas lahan transmigrasi di kawasan konservasi Samboja Lestari, Kalimantan Timur, yang dikelola Borneo Orangutan Survival Foundation, untuk memastikan pelestarian jangka panjang.

Kementerian Transmigrasi Indonesia berkomitmen kuat dalam mendukung pelestarian lingkungan, khususnya dengan memberikan kepastian hukum terhadap lahan di kawasan konservasi Samboja Lestari , Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur .

Kawasan ini dikelola oleh Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) sebagai habitat bagi satwa liar, termasuk orangutan dan beruang madu. Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan bahwa sekitar 500 hektare lahan transmigrasi di dalam kawasan konservasi tersebut masih memerlukan klarifikasi status hukumnya, baik dalam bentuk pelepasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) maupun pemberian hak pakai. Ia menegaskan kemungkinan hak pakai akan diberikan kepada BOS Foundation dengan dukungan kuat untuk memastikan lahan tersebut dapat dipelihara dan dilestari selama 20 tahun ke depan.

Sejarah lahan dimulai dari perkebunan ilalang yang pada tahun 1990-an ditawarkan oleh pemerintah daerah ke pemerintah pusat untuk program transmigrasi. Sebanyak 221 kepala keluarga ditempatkan di Desa Tani Bhakti dan memperoleh Sertipikat Hak Milik (SHM) atas hampir 500 hektare dari total sekitar 2.500 hektare HPL transmigrasi. Seiring waktu, sekitar 2.000 hektare diakuisisi oleh masyarakat dan kemudian dijual kepada BOSF untuk direstorasi. BOSF telah mendapatkan sertipikat hak pakai untuk 1.800 hektare sejak 2004 dengan periode 20 tahun.

Namun, ketika BOSF mengajukan perpanjangan pada 2024, muncul masalah karena bagian lahan masih berada di bawah HPL Kementerian Transmigrasi. Manajer BOSF Regional Kalimantan Timur Aldrianto Priadjati menilai kolaborasi dengan kementerian penting untuk keberlanjutan restorasi yang telah berjalan lebih dari 20 tahun. BOSF telah menanam lebih dari 473 jenis pohon, dimana 40 persennya adalah pohon buah-buahan sebagai sumber makanan satwa.

Kawasan Samboja Lestari tidak hanya menjadi habitat satwa liar, tetapi juga ditetapkan sebagai rimba kota dan kawasan lindung oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Upaya konservasi ini menunjukkan dampak signifikan sejak 2020, dengan kondisi lahan yang awalnya hanya memiliki satu hingga dua pohon per hektar, kini berubah menjadi hutan yang lebat.

Menteri Transmigrasi menekankan komitmen untuk memberikan dukungan penuh agar lahan di Tani Bhakti dapat dilestarikan, sementara Aldrianto berharap kerja sama dengan kementerian menghasilkan solusi terbaik, karena hutan ini adalah titipan untuk generasi anak cucu. Pihak BOSF juga mengingatkan bahwa dilarang keras mengambil konten atau melakukan crawling untuk AI dari situs berita ANTARA tanpa izin tertulis





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kementerian Transmigrasi Borneo Orangutan Survival Foundation Samboja Lestari Kalimantan Timur Konservasi Alam

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sengkarut Status Lahan Hambat Perpanjangan Konservasi Orangutan SambojaSelama ini, BOS Foundation mengelola sekitar 1.800 hektar kawasan konservasi yang telah direstorasi selama lebih dari dua dekade.

Read more »

Sengkarut 500 Hektar Samboja Lestari, Lahan Konservasi Tersangkut HPLParadigma transmigrasi yang selama ini kerap dikaitkan dengan pembukaan hutan dan kerusakan lingkungan telah berubah.

Read more »

ASN Transmigrasi Diminta Sejahterakan KawasanWamentrans Viva Yoga Mauladi menegaskan, peran ASN di sektor transmigrasi kini tidak lagi semata-mata berfokus pada pemindahan penduduk.

Read more »

1.574 Peserta Ekspedisi Patriot Siap Terjun ke 54 Kawasan TransmigrasiKementerian Transmigrasi (Kementrans) bakal menerjunkan sebanyak 1.574 peserta Tim Ekspedisi Patriot ke 54 kawasan transmigrasi di berbagai daerah.

Read more »