Kementerian PU Tingkatkan Jumlah Pompa Air untuk Hadapi Kemarau, Sinergi dengan Kementerian Pertanian Diperkuat

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) akan terus menambah jumlah pompa air untuk memastikan ketersediaan air bagi sawah selama periode kemarau. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengantisipasi dampak El Nino dan menjaga produktivitas pertanian melalui koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan pembangunan infrastruktur irigasi.

Dody, dalam pernyataannya di Jakarta pada Sabtu, 11 April 2026, mengumumkan bahwa Kementerian PU akan terus menambah jumlah pompa air yang disiapkan untuk membantu pendistribusian air ke sawah selama periode kemarau. Dody mengatakan bahwa jumlah pompa yang awalnya disiapkan sebanyak 400 unit akan terus ditingkatkan sesuai kebutuhan di lapangan.

Penambahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan ketersediaan air yang optimal bagi lahan pertanian, terutama di tengah potensi dampak El Nino yang dapat menyebabkan penurunan curah hujan. Kementerian PU juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk menghindari tumpang tindih program dan memastikan intervensi pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran di berbagai daerah, khususnya sentra produksi padi. Dody menjelaskan bahwa pembagian peran antar kementerian merupakan kunci agar setiap kementerian dapat fokus pada wilayah kerjanya masing-masing tanpa duplikasi program. Selain penyediaan pompa air, Dody juga menyoroti pentingnya pembangunan jaringan irigasi tersier. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa air yang dialirkan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh lahan pertanian yang membutuhkan. Dengan adanya jaringan irigasi yang memadai, diharapkan distribusi air menjadi lebih efektif dan efisien, sehingga dapat mendukung peningkatan produktivitas pertanian, terutama di wilayah yang sangat bergantung pada curah hujan. Harapannya, sawah-sawah tadah hujan dapat panen minimal dua kali dalam setahun, bahkan tiga kali jika memungkinkan. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, sebelumnya juga telah menggandeng Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperbaiki jaringan irigasi sebagai upaya antisipatif menghadapi ancaman kekeringan akibat potensi El Nino ekstrem. Langkah ini diambil untuk menjaga ketersediaan air bagi lahan pertanian di tengah risiko penurunan curah hujan yang dapat mengganggu produksi pangan nasional.





