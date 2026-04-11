Kementerian PU Tegaskan Tak Terapkan WFH untuk ASN

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggono mengumumkan bahwa Kementerian PU tidak akan menerapkan kebijakan kerja dari rumah (WFH) bagi ASN. Keputusan ini diambil karena mempertimbangkan peran strategis Kementerian PU dalam penanganan bencana dan pembangunan infrastruktur, yang memerlukan kehadiran fisik pegawai. Meskipun demikian, kementerian tetap berkomitmen pada efisiensi energi.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggono menegaskan bahwa kementeriannya tidak akan menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home ( WFH ) bagi seluruh aparatur sipil negara ( ASN ). Keputusan ini berlaku untuk semua unit kerja di lingkungan Kementerian PU, baik di tingkat pusat maupun daerah. Alasan utama di balik keputusan ini adalah karakteristik tugas Kementerian PU yang dianggap tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara efektif dari rumah.

Kementerian PU memiliki peran strategis yang tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga terlibat aktif dalam tim penanganan bencana bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di berbagai wilayah di Indonesia. Kehadiran fisik pegawai sangat krusial untuk memastikan respons cepat dan tepat terhadap kondisi darurat, seperti penanganan pasca-bencana banjir yang terjadi di wilayah-wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dengan demikian, kehadiran langsung di lapangan dinilai sangat penting untuk memastikan kelancaran penanganan bencana dan pemulihan pasca-bencana. Kementerian PU berkomitmen untuk terus menjalankan tugas-tugas pentingnya, termasuk memastikan infrastruktur berfungsi dengan baik dan mendukung upaya penanggulangan bencana di seluruh pelosok negeri. Keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek operasional dan kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi, terutama dalam konteks penanganan bencana alam yang seringkali memerlukan respons cepat dan koordinasi yang efektif. Meskipun demikian, Kementerian PU tetap berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam menghemat energi dan meningkatkan efisiensi. \Menanggapi instruksi dari Presiden Prabowo Subianto terkait penghematan energi dan peningkatan efisiensi kerja, Kementerian PU akan mengambil langkah-langkah lain untuk mencapai tujuan tersebut. Dody Hanggono menjelaskan bahwa kementeriannya akan fokus pada pengurangan penggunaan listrik dan pendingin ruangan setelah jam kerja, serta memanfaatkan ventilasi alami di ruang kerja yang memungkinkan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi energi tanpa mengganggu kinerja dan efektivitas kerja para ASN. Dody berharap bahwa upaya ini, meskipun tanpa menerapkan WFH, dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara dalam hal efisiensi energi dan pengelolaan sumber daya. Kementerian PU menyadari pentingnya efisiensi energi di tengah kenaikan harga minyak global dan dinamika geopolitik yang kompleks di Timur Tengah. Oleh karena itu, berbagai inisiatif telah disiapkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mitigasi dampak eksternal tersebut. Kementerian PU juga akan terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas langkah-langkah yang diambil dan menyesuaikan kebijakan jika diperlukan untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pentingnya peran Kementerian PU dalam pembangunan infrastruktur dan penanganan bencana mengharuskan adanya strategi yang komprehensif untuk memastikan operasional yang optimal. Kementerian PU terus berupaya mencari solusi yang tepat guna menyeimbangkan antara efisiensi energi, efektivitas kerja, dan pelaksanaan tugas-tugas penting yang diemban. Komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan negara tetap menjadi prioritas utama. \Kebijakan WFH yang diterapkan oleh pemerintah, sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak global dan dinamika geopolitik di Timur Tengah, bertujuan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar dan meningkatkan efisiensi energi. Kebijakan ini mewajibkan ASN di instansi pusat dan daerah untuk bekerja dari rumah satu hari dalam seminggu. Namun, Kementerian PU, dengan mempertimbangkan karakteristik tugas dan peran strategisnya, memutuskan untuk tidak menerapkan kebijakan tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya telah mengumumkan kebijakan ini sebagai bagian dari upaya mitigasi tekanan eksternal. Kementerian PU memahami betul urgensi penghematan energi dan mendukung penuh upaya pemerintah dalam hal ini. Namun, dengan mempertimbangkan tugas-tugas vital yang diemban, keputusan untuk tidak menerapkan WFH diambil demi memastikan kelancaran operasional dan respons cepat terhadap kondisi darurat. Kementerian PU terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa semua upaya yang dilakukan sejalan dengan kebijakan pemerintah dan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara. Komitmen untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik tetap menjadi landasan utama dalam setiap keputusan dan kebijakan yang diambil





