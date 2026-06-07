Kementerian PU Rampungkan 222 Dapur MBG di 30 Provinsi, Termasuk Wilayah 3T

Kementerian Pekerjaan Umum telah menyelesaikan pembangunan 222 unit layanan pemenuhan gizi (SPPG) sebagai dapur untuk program Makanan Bergizi Gratis di 30 provinsi, termasuk daerah terpencil. Pembangunan ini dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan Kemendagri, dengan fokus pada kesiapan lahan dan konstruksi fisik. Menteri Dody Hanggodo mengumumkan rampungnya proyek tersebut dan proses serah terima kepada BGN sedang berlangsung. Dapur-dapur tersebut dilengkapi fasilitas modern dan diharapkan dapat memperluas jangkauan program MBG guna meningkatkan kualitas gizi masyarakat di seluruh Indonesia.

Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) telah menyelesaikan pembangunan 222 unit layanan pemenuhan gizi ( SPPG ) yang berfungsi sebagai dapur untuk mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Pembangunan tersebut tersebar di 30 provinsi di seluruh Indonesia, termasuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Program MBG merupakan inisiatif prioritas nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Kementerian PU bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam penentuan lokasi, dengan KemenPU fokus pada kesiapan lahan dan konstruksi fisik. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo mengumumkan bahwa proses serah terima fasilitas kepada BGN sedang berlangsung. BGN bertugas meninjau lokasi sebelum resmi menerima dan mengoperasikan dapur tersebut.

Rencana cooperation intensif dengan BGN akan diperkuat menyusul perombakan kepemimpinan di BGN untuk memastikan operasional optimal. Beberapa contoh lokasi SPPG yang dibangun adalah di PLBN Wini, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan luas 1.408,63 m², dan di Motamasin, Kabupaten Malaka, dengan luas 1.469,12 m². Dapur MBG tersebut dilengkapi dengan fasilitas modern seperti ruang masak utama, area cuci piring dan bahan, fasilitas penyimpanan, tempat parkir, jaringan air bersih, instalasi air limbah, ruang panel, titik pembuangan sampah, serta infrastruktur pendukung lainnya.

Dengan penambahan 222 SPPG ini, KemenPU berharap dapat memperluas jangkauan program MBG ke lebih banyak masyarakat, terutama di daerah dengan tantangan aksesibilitas tinggi. Program MBG telah menunjukkan dampak positif di beberapa daerah, seperti di Sulawesi Tengah yang telah menjangkau lebih dari setengah juta penerima manfaat. Di Lampung, 712 dapur SPPG aktif beroperasi di 15 kabupaten dan kota, menciptakan puluhan ribu lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.

Selain KemenPU, Polri juga menargetkan pembangunan 1.500 unit SPPG pada tahun 2026, sementara di Kepri program MBG berhasil menjangkau 474.708 penerima manfaat sepanjang 2025, meski percepatan aktivasi dapur masih menjadi prioritas. Di Tangerang, sebanyak 330 yayasan telah mengajukan pendirian SPPG untuk mendukung program ini. Capaian dan rencana pengembangan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam pemerataan gizi dan peningkatan akses pangan bergizi bagi masyarakat.

Title: Kementerian PU Rampungkan 222 Dapur MBG di 30 Provinsi, Termasuk Wilayah 3T Description: Kementerian Pekerjaan Umum telah menyelesaikan pembangunan 222 unit layanan pemenuhan gizi (SPPG) sebagai dapur untuk program Makanan Bergizi Gratis di 30 provinsi, termasuk daerah terpencil. Pembangunan ini dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan Kemendagri, dengan fokus pada kesiapan lahan dan konstruksi fisik. Menteri Dody Hanggodo mengumumkan rampungnya proyek tersebut dan proses serah terima kepada BGN sedang berlangsung.

Dapur-dapur tersebut dilengkapi fasilitas modern dan diharapkan dapat memperluas jangkauan program MBG guna meningkatkan kualitas gizi masyarakat di seluruh Indonesia. Category: Sosial Keywords: ["Makanan Bergizi Gratis", "Kementerian PUPR", "SPPG", "Badan Gizi Nasional", "Dody Hanggodo"





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