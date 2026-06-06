Kementerian PU Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II untuk Target 2026/2027

Kementerian Pekerjaan Umum mengawal percepatan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 93 lokasi dengan rata-rata progres 71,13 persen. Lima lokasi zona hijau ditargetkan selesai sebelum 20 Juni 2026 untuk digunakan Tahun Ajaran Baru, didukung kolaborasi跨 sektoral dan penambahan tenaga kerja.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sedang meng intensifkan pengawasan terhadap percepatan konstruksi Sekolah Rakyat Tahap II untuk memastikan gedung-gedung tersebut siap digunakan pada Tahun Ajaran Baru 2026/2027 .

Upaya ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan di berbagai daerah melalui penyediaan fasilitas sekolah yang layak. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa kemitraan erat antara Kementerian PU, Danantara, pemerintah daerah, dan penyedia jasa menjadi kunci dalam mengatasi hambatan teknis maupun finansial di lapangan. Kolaborasi harian dilakukan untuk menyelesaikan masalah rapidement, termasuk mengidentifikasi solusi ketika ada keterlambatan dalam pembayaran atau kesulitan logistik.

Para kontraktor kini menunjukkan semangat tinggi dan mempercepat laju pekerjaan untuk mencapai target penyelesaian yang ambisius. Data per 4 Juni 2026 menunjukkan bahwa rata-rata progres fisik di seluruh 93 lokasi proyek sudah mencapai 71,13 persen dengan tren kenaikan konsisten dalam minggu terakhir. Lima lokasi bahkan mencatat capaian di atas 84 persen dan masuk dalam kategori zona hijau percepatan.

Kelima lokasi tersebut adalah Sekolah Rakyat Kota Semarang (86,58%), Kabupaten Sragen (86,09%), Kota Bengkulu (85,77%), Kota Medan (85,69%), dan Kabupaten Sidenreng Rappang/Sidrap (84,83%). Di keduanya, struktur bangunan utama, asrama, dan fasilitas penunjang lainnya hampir rampung. Semua proyek dipercepat untuk menyelesaikan segenap pekerjaan sebelum 20 Juni 2026 agar dapat dilakukan serah terima dan persiapan awal tahun ajaran. Selain peningkatan intensitas pengendalian harian, Kementerian PU juga memperkuat jumlah tenaga kerja di lapangan.

Hingga awal Juni 2026, total tenaga kerja yang terlibat mencapai sekitar 78.113 orang. Untuk mendorong percepatan di sejumlah titik terbatas, personel tambahan dari TNI juga dialokasikan guna memenuhi kebutuhan personil konstruksi dan pengawasan. Langkah ini diharapkan mampu memitigasi risiko keterlambatan sekaligus memastikan semua sekolah baru dapat beroperasi penuh bagi pelajar di jenjang pendidikan dasar dan menengah





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