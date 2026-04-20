Kementerian PU Nyatakan Kondisi Jalan Pantura Jawa Hampir Mulus dengan Sisa Kerusakan Minimal

Kementerian PU memastikan Jalan Pantura Jawa hampir seluruhnya mulus dengan tingkat kerusakan hanya 1-2 persen melalui sistem pemeliharaan rutin dan deteksi dini oleh penilik jalan.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara resmi menyatakan bahwa kondisi infrastruktur Jalan Pantai Utara (Pantura) di Pulau Jawa saat ini telah mencapai tahap penyelesaian pemeliharaan yang hampir sempurna. Berdasarkan data terbaru, tingkat kerusakan jalan yang tersisa kini hanya berkisar antara 1 hingga 2 persen dari total keseluruhan panjang ruas jalan tersebut.

Pencapaian ini merupakan hasil dari dedikasi berkelanjutan pemerintah dalam memastikan mobilitas logistik dan kenyamanan masyarakat pengguna jalan nasional. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran aktif para penilik jalan yang tersebar di seluruh balai jalan di Indonesia. Setiap harinya, mereka bertugas melakukan inspeksi mendalam untuk memantau kondisi permukaan aspal, mengidentifikasi titik-titik kerusakan, dan memastikan perbaikan dapat dilakukan dengan respon yang cepat sebelum kerusakan meluas. Dalam operasionalnya, sistem pemeliharaan ini menggunakan metode deteksi dini yang sangat efektif. Setiap petugas penilik jalan diberikan tanggung jawab untuk mengawasi ruas jalan dengan panjang bervariasi antara 10 hingga 25 kilometer, tergantung pada beban dan kepadatan lalu lintas di wilayah tersebut. Tugas utama mereka tidak hanya sekadar mendeteksi lubang, tetapi juga mencakup pemeliharaan preventif yang komprehensif. Upaya-upaya yang dilakukan meliputi penutupan lubang (patching) secara instan, pelapisan ulang perkerasan (overlay) pada bagian yang mengalami keausan, serta pembersihan bahu jalan secara berkala. Selain itu, aspek drainase menjadi fokus utama, di mana petugas memastikan saluran air berfungsi dengan baik untuk mencegah terjadinya genangan yang dapat merusak struktur pondasi jalan. Pemangkasan rumput di sisi jalan juga dilakukan guna menjaga jarak pandang pengemudi tetap optimal demi faktor keamanan bersama. Tantangan dalam menjaga kualitas Jalan Pantura Jawa memang tidaklah mudah. Kementerian PU mengakui bahwa faktor alam, seperti curah hujan yang tinggi dan durasi hujan yang panjang, memberikan tekanan berat pada daya tahan aspal. Selain itu, maraknya kendaraan berat yang melintas dengan muatan berlebih (overdimension and overloading) menjadi penyebab utama cepatnya pembentukan lubang baru di jalur utama transportasi nasional ini. Oleh karena itu, standar keamanan jalan terus ditingkatkan bukan hanya bagi kendaraan roda empat yang hanya merasakan ketidaknyamanan saat melintas di jalan rusak, namun lebih difokuskan pada keselamatan pengendara sepeda motor. Kementerian PU berkomitmen bahwa setiap perbaikan harus memenuhi standar keselamatan tinggi agar risiko kecelakaan akibat kondisi jalan dapat ditekan secara signifikan. Dengan strategi pemeliharaan rutin yang konsisten dan berbasis deteksi dini, pemerintah optimis bahwa jalur Pantura Jawa akan terus menjadi urat nadi perekonomian nasional yang andal, aman, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat yang melintas setiap harinya





kompascom / 🏆 9. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

