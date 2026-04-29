Kementerian PU Normalisasi Dua Sungai di Kendari Menyongsong UCLG ASPAC 2026

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaksanakan normalisasi Sungai Korumba dan Sungai Mandonga di Kota Kendari sebagai bagian dari persiapan infrastruktur untuk forum internasional UCLG ASPAC 2026. Tujuannya adalah meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, memperlancar mobilitas, dan mendukung kenyamanan kota selama acara berlangsung. Selain itu, Kementerian PU juga merencanakan pembangunan drainase utama dan kolam retensi untuk mengurangi risiko banjir di Kota Kendari.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah melaksanakan normalisasi dua sungai di Kota Kendari , Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), sebagai bagian dari persiapan infrastruktur untuk forum internasional United Cities and Local Governments Asia Pacific (UCLG ASPAC) 2026.

Acara ini dijadwalkan berlangsung pada 7 Mei 2026 hingga 9 Mei 2026. Tujuan utama normalisasi sungai adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan, memperlancar mobilitas masyarakat, dan mendukung kenyamanan kota selama penyelenggaraan forum tersebut. Sepanjang bulan April 2026, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi IV Kendari telah melakukan normalisasi Sungai Korumba dan Sungai Mandonga di Kecamatan Mandonga.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri PU Dody Hanggodo untuk memulai penanganan sungai dari bagian muara guna memastikan aliran air dari hulu menuju hilir berjalan lancar dan meminimalkan risiko genangan. Dody Hanggodo menjelaskan bahwa perbaikan jalan akan sia-sia jika drainase tersumbat dan muara mengalami pendangkalan yang memicu banjir rob atau genangan saat hujan. Ia menambahkan bahwa jika muaranya terbuka lebar dan air mengalir deras, sedimen akan terbuang ke laut sehingga kapasitas aliran tetap terjaga.

Normalisasi dilakukan melalui pengerukan sedimen dan pendalaman alur sungai untuk meningkatkan kapasitas tampung serta memperlancar aliran air. Sementara itu, normalisasi Sungai Mandonga dilaksanakan sepanjang 900 meter dengan lebar 12 meter. Selain penanganan jangka pendek, Kementerian PU juga menyiapkan pembangunan drainase utama perkotaan pada tiga koridor prioritas di Kota Kendari. Lokasi pembangunan drainase utama meliputi kawasan Sungai Korumba sepanjang 2 kilometer, Sungai Bonggoeya sepanjang 4,5 kilometer, serta koridor Polresta–Sungai Wanggu sepanjang 1,7 kilometer.

Pembangunan sistem drainase ini dirancang melalui kolaborasi antara BWS Sulawesi IV Kendari dan Pemerintah Kota Kendari. Dalam jangka menengah, Kementerian PU juga merencanakan pembangunan Kolam Retensi Nanga-Nanga di Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari pada periode 2027–2029. Keberadaan kolam retensi ini diproyeksikan mampu mereduksi banjir Kota Kendari hingga 54,14 persen atau sebesar 141,67 meter kubik per detik.

Selain berfungsi sebagai pengendali banjir, kawasan tersebut juga dirancang menjadi area konservasi air, meningkatkan infiltrasi, menjaga kualitas air, serta menghadirkan ruang terbuka publik untuk olahraga dan rekreasi masyarakat. Melalui penataan infrastruktur secara bertahap tersebut, Kementerian PU berharap Kota Kendari semakin siap menjadi tuan rumah UCLG ASPAC 2026 sekaligus memperoleh manfaat jangka panjang berupa kawasan perkotaan yang lebih tertata, nyaman, dan tangguh terhadap banjir.

