Kementerian PU Lakukan Uji Coba Ulang MLFF, RITS Siap Siapkan Skenario Pengujian

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan akan melakukan uji coba ulang sistem MLFF untuk memastikan teknologi tersebut dapat diterapkan secara optimal pada ekosistem jalan tol di Indonesia. Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Ni Komang Rasminiati, mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman terhadap sejumlah aspek teknis yang perlu diuji kembali.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan akan melakukan uji coba ulang sistem MLFF untuk memastikan teknologi tersebut dapat diterapkan secara optimal pada ekosistem jalan tol di Indonesia.

Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PU, Ni Komang Rasminiati, mengatakan pihaknya tengah melakukan pendalaman terhadap sejumlah aspek teknis yang perlu diuji kembali.

"Kita lagi melakukan pendetailan penyiapan untuk rencana uji coba kembali terhadap sistem ini bisa diaplikasikan gak terhadap ekosistem jalan tol di Indonesia," kata Komang di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (5/6/2026). Menurut dia, BPJT bersama RITS saat ini sedang menyusun berbagai skenario pengujian untuk memastikan seluruh aspek sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna jalan tol di Indonesia.

"Ini sedang menyiapkan skenario-skenario untuk mendetailkan yang harus diujicobakan kembali untuk memastikan bahwa sistem ini bisa diaplikasikan di ekosistem jalan tol kita," ujarnya





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