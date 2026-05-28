Kementerian PKP Prioritaskan Rusun dan Kota Satelit dari Lahan ATR/BPN untuk Program Perumahan Nasional

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memprioritaskan pemanfaatan lahan rusun dan kota satelit yang disediakan Kementerian ATR/BPN untuk mengatasi kebutuhan hunian masyarakat. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo dan target program 3 Juta Rumah, dengan verifikasi terkini pada 188 lokasi lahan potensial sebesar sekitar 37.709 hektare.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan memprioritaskan pemanfaatan lahan rusun dan kota satelit yang disediakan Kementerian ATR/BPN untuk program perumahan nasional , demi mengatasi kebutuhan hunian masyarakat.

Menteri PKP Maruarar Sirait secara tegas menyatakan bahwa pembangunan rumah susun dan kota satelit menjadi prioritas utama. Nanti kita utamakan untuk rumah susun (rusun) dan juga kota satelit, ujar Ara di Jakarta, Kamis. Fokus ini sejalan dengan perhatian serius dari Presiden Prabowo dan Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo terhadap isu perumahan nasional. Untuk merealisasikan prioritas ini, Kementerian PKP sedang gencar mengecek lahan-lahan.

Sebanyak 188 lokasi yang telah diserahkan oleh Kementerian ATR/BPN sedang dalam tahap verifikasi. Kita sekarang sedang mengecek tanah-tanah yang diberikan Pak Menteri ATR/Kepala BPN, tambahnya. Dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) ini juga diperkuat oleh Kementerian ATR/BPN. Kementerian ini berperan aktif melalui penyediaan lahan berskala besar di berbagai wilayah.

Langkah kolaboratif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat luas. Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan bahwa kementeriannya telah menyiapkan lahan potensial. Lahan-lahan tersebut tersebar di sejumlah wilayah strategis di Indonesia. Ini termasuk Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi, menunjukkan cakupan program yang luas.

Data awal yang dimiliki Kementerian ATR/BPN menunjukkan indikasi lahan mencapai lebih dari 129.000 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 37.709 hektare lahan dianggap benar-benar potensial. Data awal kami menunjukkan terdapat sekitar 129.764 hektare lahan yang teridentifikasi. Namun, yang benar-benar potensial untuk dimanfaatkan saat ini sekitar 37.709 hektare, terang Menteri Nusron.

Angka ini menjadi fondasi kuat untuk program pembangunan. Dalam pengembangan ini, pemerintah memiliki strategi yang jelas. Untuk kawasan perkotaan, prioritas diberikan pada pembangunan hunian vertikal, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, untuk pengembangan kota satelit, disiapkan lahan dengan skala yang lebih luas guna mendukung pertumbuhan perkotaan yang terencana.

Maruarar Sirait menekankan bahwa ketersediaan lahan adalah faktor krusial. Ketersediaan lahan menjadi penentu utama keberhasilan Program Strategis Nasional di bidang perumahan. Tanpa pasokan lahan yang memadai, target pembangunan perumahan akan sulit tercapai secara optimal. Kami memiliki konsep sederhana untuk melaksanakan program 3 Juta Rumah.

Kami ingin tanah untuk pembangunan rumah ini bisa tersedia, ujarnya. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar kementerian. Sinergi antara Kementerian PKP dan Kementerian ATR/BPN menjadi kunci utama dalam upaya ini. Kolaborasi erat kedua kementerian ini diharapkan dapat mempercepat realisasi target penyediaan 3 Juta Rumah.

Tujuannya adalah memastikan setiap keluarga Indonesia memiliki akses terhadap hunian yang layak. Langkah ini juga mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh penjuru negeri





merdekadotcom / 🏆 36. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rusun Kota Satelit Kementerian ATR/BPN Program Perumahan Nasional Lahan Perumahan Maruarar Sirait Nusron Wahid Program 3 Juta Rumah Hunian Vertikal Kawasan Perkotaan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Serapan Anggaran Kementerian PKP Baru 13,4 Persen hingga 25 MeiMenteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan, realisasi tersebut terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Read more »

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Tanah untuk Pembangunan Rumah Susun dan Kota Satelit DimanfaatkanMenteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan bahwa tanah-tanah yang diberikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun dan kota satelit bagi masyarakat.

Read more »

Kementerian PKP Digitalisasi Program BSPSKementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sedang menyusun digitalisasi untuk program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Digitalisasi ini meliputi pengusulan, verifikasi, dan monitoring yang dilakukan secara digital oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL). Program BSPS menjadi program strategis utama Kementerian PKP pada 2026 dengan alokasi 83 persen anggaran untuk 400.000 unit rumah, dan pemerintah berencana menaikkantarget menjadi 2 juta unit rumah pada tahun depan.

Read more »

Kementerian PKP Genjot Digitalisasi BSPS untuk Percepat Pembangunan Rumah RakyatKementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) secara progresif mengimplementasikan digitalisasi BSPS untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Read more »