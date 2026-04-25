Kementerian Pertanian Dorong Wonosobo Jadi Sentra Sapi Perah dan Pedaging Nasional

Kementerian Pertanian mendorong investasi di sektor peternakan Wonosobo, Jawa Tengah, untuk menjadi pusat produksi sapi perah dan pedaging nasional. Kebutuhan susu nasional meningkat seiring program Makan Bergizi Gratis.

Kementerian Pertanian Republik Indonesia secara aktif mendorong peningkatan investasi di sektor peternakan, khususnya di Kabupaten Wonosobo , Jawa Tengah. Upaya ini bertujuan untuk menjadikan Wonosobo sebagai pusat produksi sapi perah dan sapi pedaging nasional yang baru dan signifikan.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian saat membuka Kontes Sapi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Piala Ketua MPR RI di Wonosobo pada Sabtu, 25 April 2026. Beliau menekankan bahwa peluang investasi di subsektor peternakan, terutama untuk sapi perah dan sapi pedaging, saat ini sangat menjanjikan dan terbuka lebar.

Kebutuhan susu nasional terus mengalami peningkatan yang konsisten, dan hampir seluruh kapasitas produksi dari sentra-sentra peternakan susu yang ada saat ini telah dialokasikan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digalakkan pemerintah. Wakil Menteri Pertanian juga menyoroti bahwa pemenuhan kebutuhan sapi perah masih menjadi prioritas utama. Saat ini, kemampuan produksi dalam negeri baru mencapai sekitar 25 persen, sementara 75 persen sisanya masih bergantung pada potensi pemenuhan pasar susu segar dalam negeri.

Dengan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang semakin luas, kebutuhan susu nasional diprediksi akan terus meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, daerah-daerah seperti Wonosobo perlu dipersiapkan secara matang untuk menjadi pusat produksi susu segar yang handal dan berkelanjutan. Kementerian Pertanian berharap Wonosobo dapat berkembang menjadi sentra pemenuhan susu segar nasional dalam beberapa tahun mendatang, dan untuk mencapai tujuan ini, investasi yang signifikan sangat diperlukan.

Investasi ini tidak hanya mencakup peningkatan jumlah ternak, tetapi juga modernisasi fasilitas peternakan, peningkatan kualitas pakan, dan penerapan teknologi peternakan yang lebih efisien. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi, juga menyampaikan bahwa produksi daging di Jawa Tengah telah mendekati 980 ribu ton, yang cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Namun, produksi susu masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk meningkatkan populasi sapi perah dan memperkuat kesehatan hewan, guna menjaga kesehatan ternak dan mencegah penyebaran penyakit.

Pemerintah pusat dan daerah optimis bahwa investasi di sektor peternakan akan terus berkembang, meningkatkan kesejahteraan peternak, dan mengurangi ketergantungan pada impor daging dan susu. Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut.

Peternakan Sapi Perah Sapi Pedaging Investasi Wonosobo Kementerian Pertanian Makan Bergizi Gratis

