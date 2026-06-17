Kementerian Perdagangan Turunkan Aturan Ekspor Batu Bara Khusus Lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia

Kementerian Perdagangan merilis Permendag Nomor 15 Tahun 2026 yang membatasi ekspor batu bara hanya via PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Regulasi turunan PP No. 24/2026 ini mewajibkan Eksportir Terdaftar Batubara sebagai amplop pabean dan meminta sertifikat IUP khusus untuk pengangkutan dan penjualan serta pendaftaran sistem data kementerian.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah mengatur lebih ketat ekspor komoditas sumber daya alam strategis batu bara dengan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2026.

Peraturan ini, yang ditandatangani pada 29 Mei 2026 dan berlaku mulai 1 Juni 2026, merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis. Dikaitkan dengan pembentukan BUMN khusus ekspor PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI), aturan baru ini hanya mengizinkan PT DSI untuk melakukan ekspor batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan ferro alloy.

Salah satu perubahan signifikan adalah penunjukan ekspor batu bara hanya dapat dilakukan oleh PT DSI sebagai BUMN Ekspor. Selain itu, setiap pihak yang ingin mengekspor harus memiliki Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar Batubara. Eksportir Terdaftar Batubara ini akan berfungsi sebagai dokumen pelengkap pabean yang wajib dilampirkan dalam Pemberitahuan Pabean Ekspor ke kantor pabean.

Untuk memperoleh lisensi tersebut, eksportir harus memenuhi sejumlah persyaratan termasuk memiliki Izin Usaha berupa IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan atau Izins Pengangkutan dan Penjualan Batubara, bukti terdaftar pada sistem data kementerian terkait (energi dan sumber daya mineral) kecuali sistem sudah terintegrasi dengan SINSW, serta surat pernyataan bermeterai mengenai kebenaran identitas eksportir jika terjadi perubahan. Aturan ini diperkirakan akan memberlakukan kontrol lebih ketat terhadap alur ekspor batu bara, mengonsolidasikan wewenang di satu BUMN, serta meningkatkan tata kelola dan pengawasan.

Namun, bagi pelaku industri yang sebelumnya telah memiliki izin dan nakalna ekspor, perubahan ini menimbulkan ketidakpastian dan kebutuhan untuk menyesuaikan operasional mereka. Pemerintah berharap dengan pendekatan sentralisasi ini, ekspor SDA strategis dapat dikelola dengan lebih optimal untuk meningkatkan pendapatan negara dan menjaga ketersediaan pasokan domestik. Wacana mengenai potensi dukungan atau penolakan dari industri swasta serta implikasi terhadap pasar global menjadi sorotan utama pasca regulasi ini





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