Kementerian Perdagangan Tetapkan Aturan Ekspor Batu Bara Baru, Hanya Lewat BUMN Ekspor

Kementerian Perdagangan mengeluarkan Permendag No.15 Tahun 2026 tentang ekspor batu bara sebagai SDA strategis. Aturan ini hanya mengizinkan BUMN ekspor, namely PT Danantara Sumberdaya Indonesia, untuk melakukan ekspor. Eksportir wajib punya Eksportir Terdaftar Batubara dan wajib melalui verifikasi teknis oleh Surveyor. Aturan ini turunan dari PP No.24 Tahun 2026 dan berlaku efektif per 1 Juni 2026.

Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2026 yang mengatur kebijakan ekspor komoditas batu bara sebagai sumber daya alam strategis. Peraturan ini, yang ditandatangani pada 29 Mei 2026 dan berlaku mulai 1 Juni 2026, merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2026 tentang tata kelola ekspor SDA strategis.

Aturan baru ini terdiri dari 13 pasal dan mengatur mekanisme ekspor yang kini hanya dapat dilakukan oleh BUMN khusus ekspor, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI). Eksportir wajib memiliki Perizinan Berusaha berupa Eksportir Terdaftar Batubara yang diterbitkan oleh Menteri Perdagangan atau berdasarkan mandatnya. Perizinan ini berfungsi sebagai dokumen pelengkap pabean dalam penyampaian Pemberitahuan Pabean Ekspor. Selain itu, ekspor batubara dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis yang dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.

Hasil verifikasi dituangkan dalam Laporan Surveyor yang juga menjadi dokumen pelengkap pabean. Kedua dokumen tersebut, baik Eksportir Terdaftar Batubara maupun Laporan Surveyor, harus masih berlaku pada saat pengajuan pemberitahuan pabean. Penelitian terhadap kedua dokumen tersebut didasarkan pada data elektronik di SINSW yang berasal dari Sistem OSS. Daftar pos tarif dan uraian batubara yang teratur ekspor serta yang memerlukan veriksi teknis tercantum dalam lampiran peraturan.

Ketentuan ekspor komoditas SDA strategis batu bara berlaku untuk pengeluaran dari Kawasan Perbatasan dengan Tujuan Ekspor (KPBPB) ke luar daerah pabean. Dengan aturan ini, pemerintah tujuan menegakkan tata kelola ekspor yang lebih terkontrol dan memastikan bahwa kegiatan ekspor SDA strategis hanya dilakukan oleh entitas yang ditunjuk secara resmi





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