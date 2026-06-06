Kementerian Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 93 Lokasi Menuju TA 2026/2027

Pengawasan intensif kementerian memastikan 93 proyek sekolah selesai tepat waktu, dengan lima lokasi terdepan mencapai progres di atas 84 persen dan penciptaan lebih dari 78 ribu lapangan kerja.

Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 93 lokasi dengan tujuan agar semua fasilitas siap digunakan pada Tahun Ajaran Baru 2026/2027. Pengawasan dilakukan setiap hari untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala di lapangan, mulai dari masalah keuangan hingga teknis.

Kerja sama yang erat dengan penyedia jasa konstruksi, pemerintah daerah, serta dukungan tenaga kerja dari TNI menjadi faktor kunci dalam memperlancar proses. Pendekatan proaktif ini menumbuhkan optimisme di kalangan pelaksana proyek sehingga mereka dapat bekerja lebih cepat dan efisien. Data per 4 Juni 2026 menunjukkan bahwa rata-rata progres fisik pembangunan mencapai 71,13 persen. Dari 93 lokasi, 12 lokasi telah melewati ambang 80 persen, menandakan kemajuan signifikan.

Lima lokasi menempati urutan teratas dengan progres tertinggi, yaitu Provinsi Sumatera Utara mencapai 85,69 persen, diikuti oleh Kabupaten Sidenreng Rappang di Sulawesi Selatan dengan 84,83 persen, serta Semarang, Sragen, Medan, dan Bengkulu yang berada pada kisaran akhir penyelesaian. Semua lokasi ini telah masuk zona hijau percepatan, menandakan bahwa target penyelesaian dalam waktu singkat dapat tercapai. Menteri Dody Hanggodo menegaskan bahwa percepatan ini merupakan hasil koordinasi lintas sektor yang solid.

Pengendalian harian dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pembangunan, mulai dari pondasi hingga fasilitas penunjang seperti asrama, berjalan sesuai jadwal ideal sembilan bulan. Hingga awal Juni 2026, proyek ini telah menyerap lebih dari 78.000 tenaga kerja, memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal. Dukungan tambahan dari TNI pada lokasi-lokasi yang membutuhkan percepatan ekstra memperkuat upaya pemerintah dalam menyelesaikan semua sekolah tepat waktu pada 20 Juni 2026, sehingga siswa dapat memulai pendidikan di lingkungan yang layak pada tahun ajaran baru





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Sekolah Rakyat Percepatan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Tenaga Kerja Pendidikan

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