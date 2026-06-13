Kementerian Pariwisata Perkuat Kemitraan Global dan Strategi Berkelanjutan untuk Dorong Kunjungan Wisatawan

Kementerian Pariwisata menggalang kerja sama dengan berbagai negara Arab Saudi Aljazair Turki untuk tingkatkan kunjungan wisatawan investasi SDM profesional serta pengembangan halal tourism Namun di tengah penguatan rupiah terjadi penurunan pengeluaran wisatawan asing Pemerintah juga eksekusi program berkelanjutan pengelolaan sampah horeka prinsip ESG serta RIPPARNAS 2045 Pencapaian target investasi Rp63,5 triliun 2026 dan peningkatan keamanan diprioritaskan

Kementerian Pariwisata Indonesia aktif memperkuat kolaborasi dengan berbagai negara, khususnya di kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dan menggalang investasi. Beberapa kesepakatan strategis telah dijikan dengan Arab Saudi , Aljazair , dan Turki , mencakup kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia profesional, perluasan rute penerbangan, serta penguatan pariwisata halal dan sehat.

Upaya ini diharapkan dapat membuka peluang baru di pasar pesisir dan afrika utara sekaligus mendorong transfer pengetahuan antar negara. Di sisi lain, pemerintah juga fokus pada pengembangan destinasi lokal seperti Jayapura yang berbasis masyarakat dan monumen ikonik di Selayar untuk menggerakkan ekonomi regional. Namun, di tengah ramalan positif dari penguatan rupiah, sektor pariwisata menghadapi tantangan Turunnya pengeluaran wisatawan asing yang memerlukan respons strategis dari pemerintah.

Kementerian Pariwisata juga terus menginisiasi program berkelanjutan, seperti pengelolaan sampah di sektor horeka, penerapan prinsip ESG, serta penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional hingga 2045, yang bertujuan menciptakan pariwisata berkualitas tinggi, inklusif, dan ramah lingkungan. Selain itu, teknologi seperti人工智能 (AI) melalui platform MaiA akan diperkenalkan untuk mempersonalisasi pengalaman wisata, sementara program pendampingan bagi pelaku usaha horeka diharapkan meningkatkan kepatuhan pada regulasi.

Kemenpar juga menargetkan investasi sebesar Rp63,5 triliun pada tahun 2026, dengan fokus pada destinasi regeneratif, serta mengusulkan peningkatan keamanan dan standar keselamatan sebagai fondasi utama. Dalam konteks keamanan, Menteri Pariwisata mengimbu pihak-pihak untuk memprioritaskan aspek keamanan selama periode liburan sekolah 2026, serta memanfaatkan momentum musim haji untuk promosi destinasi mewah di luar Bali guna menarik lebih banyak wisatawan Arab Saudi. Dengan berbagai langkah komprehensif ini, Indonesia bertujuan transformasi menjadi destinasi wisata global yang berdaya saing dan berkelanjutan





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