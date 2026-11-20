Kementerian Pariwisata dan Pemprov DKI Jakarta meluncurkan Panduan Wisata ARMY untuk menyambut konser BTS di Gelora Bung Karno pada Desember 2026 dengan pengalaman kuliner dan budaya.

Kementerian Pariwisata bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah resmi menyiapkan fasilitas khusus untuk memudahkan anggota komunitas penggemar K-pop BTS menjelajahi destinasi wisata di Ibu Kota. Langkah strategis ini bertujuan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para pengemar yang tiba di Jakarta untuk menyaksikan konser grup musik tersebut pada akhir tahun 2026.

Program ini dikenal sebagai Panduan Wisata ARMY, yang dirancang untuk memastikan setiap kunjungan tidak hanya berfokus pada pertunjukan musik, tetapi juga eksplorasi kekayaan budaya dan kuliner lokal. Para penggemar diharapkan dapat memanfaatkan panduan ini untuk memaksimalkan waktu mereka selama berada di Indonesia.

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Strategi Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan wujud nyata kedermawanan Indonesia dalam menyambut para ARMY dari berbagai penjuru dunia. Ia menekankan bahwa tujuan utama panduan ini adalah memperkenalkan sisi lain dari Jakarta yang kaya akan sejarah, modernitas, dan keramahan masyarakat lokal.

Dalam keterangan resminya, Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan bahwa panduan tersebut menyajikan informasi praktis mengenai sarana transportasi, rekomendasi destinasi unggulan, serta opsi kegiatan rekreasi yang dapat dilakukan sebelum dan setelah konser. Langkah ini diambil untuk memastikan para pengunjung merasakan kenyamanan dan keamanan selama berwisata.

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Detil Pelaksanaan Inisiatif Purple Jakarta

Peluncuran panduan wisata ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan inisiatif Purple Jakarta, sebuah rangkaian acara perayaan yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 22 hingga 30 Desember 2026. Kolaborasi lintas sektor ini melibatkan berbagai pihak mulai dari pelaku industri pariwisata, penyedia layanan transportasi, hingga pengelola pusat perbelanjaan dan komunitas ARMY itu sendiri.

Beberapa mitra strategis yang berpartisipasi aktif dalam kolaborasi ini mencakup Garuda Indonesia, InJourney Airports, InJourney Aviation Services, Sarinah, Indonesia Heritage Agency, Museum Nasional Indonesia, TransJakarta, MRT Jakarta, KAI, KCIC Whoosh, Grab, APPBI, HIPPINDO, serta Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia. Partisipasi mereka ditujukan untuk menghadirkan layanan perjalanan yang terintegrasi mulai dari kedatangan, transportasi, akomodasi, wisata, hingga belanja.

Dampak Ekonomi dan Dukungan Stakeholder

Menteri Pariwisata mengapresiasi semangat dan keterlibatan aktif dari komunitas ARMY dalam mendukung kelancaran pelaksanaan inisiatif Purple Jakarta. Ia menegaskan bahwa semangat komunitas ini menjadi komponen penting dalam menciptakan suasana perayaan yang bermakna dan sesuai dengan kebutuhan para pengunjung internasional.

Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan ini juga melibatkan pengelola Hotel Borobudur Jakarta, Discovery Hotels & Resorts, SCBD, Kota Tua Jakarta, Taman Mini Indonesia Indah, serta jaringan bioskop Cinépolis dan CGV. Mereka bersepakat untuk memperkaya rangkaian acara agar memberikan nilai tambah yang signifikan bagi perekonomian lokal Jakarta.

Transformasi Kota Menjadi Kota Ungu

Sebagai wujud visual perayaan, delapan ikon utama Jakarta akan dihiasi dengan pencahayaan berwarna ungu selama periode 25 hingga 30 Desember 2026. Lokasi-lokasi yang akan berubah warna ini meliputi Monumen Nasional, Gelora Bung Karno, Simpang Susun Semanggi, Bundaran HI, Kota Tua Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Taman Mini Indonesia Indah, dan Museum Nasional Indonesia.

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Selain pencahayaan ikonik, semarak Purple Jakarta juga akan hadir melalui tampilan visual tematik pada sejumlah layar digital di kawasan Sudirman-Thamrin, Fatmawati, Bundaran Senayan, Blok M, Gedung Sapta Pesona, Balai Kota, serta berbagai ruang publik lainnya. Hal ini menciptakan atmosfer khusus yang meresapi seluruh kawasan kota selama periode perayaan.

Jadwal Konser BTS dan Aktivitas Rekreasi

BTS akan tampil dalam rangkaian konser BTS World Tour Arirang di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026. Para penggemar diberi kesempatan untuk menikmati berbagai pengalaman rekreasi eksklusif selama masa ini, termasuk Noraebang dan Purple Installation di Sarinah serta Purple Experience di Museum Nasional Indonesia.

Wisatawan juga dapat mengikuti Special Tour for ARMY di Kota Tua Jakarta, berbelanja di Weekend Market kawasan SCBD, serta mengunjungi Purple Experience di Hotel Borobudur Jakarta. Aktivitas lainnya mencakup pemandangan kota dari UP at Thamrin Nine, Planetarium dan Observatorium Jakarta, Open Top Tour, Golden Hour & Night View Open Dining Bus, dan SKYE at Thamrin.

Puncak perayaan akan diramaikan dengan kehadiran Purple Village yang menghadirkan Purple Run, Purple Market, Purple Stage, dan Purple Area di Hutan Kota GBK pada tanggal 27 Desember 2026. Selain itu, Jakarta Light Festival Magical Christmas akan berlangsung di Bundaran HI pada tanggal 24 hingga 26 Desember 2026 serta tanggal 31 Desember 2026, menutup rangkaian acara dengan gemilang.