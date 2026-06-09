Kementerian Pariwisata Dukung BRI Jazz Gunung Series 2026 untuk Dorong Ekonomi dan Wisata Berkelanjutan

Kementerian Pariwisata Indonesia mengucapkan dukungan penuh untuk BRI Jazz Gunung Series 2026, event yang memadukan musik jazz, keindahan alam pegunungan, serta pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan tema Jazztination, acara ini akan digelar di Slamet dan Bromo, menghadirkan konser, pameran seni, pasar UMKM, dan aktivitas wisata budaya. Prinsip keberlanjutan menjadi fokus, terbukti penghargaan Green Event of the Year 2025. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan, diharapkan bisa menjadi inspirasi pengembangan event serupa di seluruh Indonesia.

Kementerian Pariwisata Indonesia mendukung penyelenggaraan BRI Jazz Gunung Series 2026, sebuah inisiatif yang diperkirakan akan memperkuat daya tarik wisata pegunungan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah pilihan.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pariwisata, Asisten Deputi Event Nasional Ni Komang Ayu Astiti, dalam konferensi pers di Jakarta. Menurut pernyataannya, BRI Jazz Gunung menjadi contoh nyata pemaduan antara hiburan, budaya, dan pariwisata yang memberikan dampak positif signifikan bagi ekonomi lokal. Komang menekankan bahwa keberhasilan event ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pengembangan acara serupa di berbagai daerah di Indonesia yang memiliki potensi alam dan budaya.

Acara tidak hanya menampilkan pertunjukan musik berkualitas internasional, tetapi juga secara aktif melibatkan masyarakat setempat dan UMKM, sehingga memberdayakan sektor-sektor terkait. Prinsip keberlanjutan juga menjadi fokus utama, terbukti dengan penghargaan Green Event of the Year 2025 yang telah diraih. Komang berharap kolaborasi antar pemangku kepentingan terus diperkuat untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pariwisata. BRI Jazz Gunung Series 2026 mengusung tema "Jazztination", yang menggabungkan pengalaman menikmati musik jazz dengan keindahan destinasi pegunungan.

Tahun ini, acara akan berlangsung di dua lokasi: BRI Jazz Gunung Slamet pada 27 Juni 2026 di Wanawisata Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah, dan BRI Jazz Gunung Bromo pada 18 hingga 25 Juli 2026 di Sukapura, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Selain konser, penyelenggara juga menyiapkan berbagai kegiatan pendukung seperti pameran seni, pasar UMKM, dan aktivitas wisata alam & budaya untuk meningkatkan kualitas pengalaman pengunjung.

Penyelenggaraan ini didukung kolaborasi lintas sektor yang melibatkan ekonomi kreatif, pariwisata, UMKM, komunitas lokal, dan masyarakat, seperti dikatakan oleh pendiri Jazz Gunung Indonesia, Sigit Pramono. Acara ini bukan sekadar konser, melainkan sebuah ekosistem yang menghidupkan sektor-sektor terkait dalam satu paket event. Puncak dari BRI Jazz Gunung Bromo akan berlangsung pada 24-25 Juli 2026 di Amfiteater Jiwa Jawa Resort Bromo dengan menghadirkan musisi jazz dan artists lintas genre dari dalam maupun luar negeri.

Dukungan Kementerian Pariwisata terhadap event ini sejalan dengan strategi pengembangan pariwisata berbasis lokal yang berkelanjutan. Acara seperti ini diharapkan menjadi model bagi pengembangan event-event serupa di seluruharchipel Indonesia, memanfaatkan kekayaan alam dan budaya sebagai fondasi pengembangan ekonomi kreatif. Kolaborasi ini juga menjadi bukti bahwa acara hiburan dapat memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan pendapatan daerah dan penguatan citra wisata Indonesia di kancah internasional





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