Kementerian P2MI Gandeng BPKP untuk Mengawal Program SMK Go Global

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawal Program SMK Go Global. Program tersebut bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang siap bersaing di pasar internasional.

Wakil Menteri P2MI Christina Aryani mengatakan bahwa Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ) untuk mengawal Program SMK Go Global.

Program tersebut bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja Indonesia yang siap bersaing di pasar internasional. Christina menekankan bahwa konsultasi dengan BPKP dilakukan untuk memastikan pelaksanaan Program SMK Go Global berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Fokus pengawasan terutama mencakup proses pengadaan yang akan mendukung pelaksanaan program tersebut. Ia menilai pendampingan BPKP penting untuk memastikan setiap tahapan Program SMK Go Global tetap berada dalam koridor regulasi dan prinsip kehati-hatian pengelolaan anggaran negara.

Program SMK Go Global merupakan upaya pemerintah meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui pendidikan serta pelatihan vokasi yang sesuai kebutuhan pasar internasional. Sinergi dengan BPKP akan memperkuat tata kelola, pengawasan, dan akuntabilitas sejak tahap perencanaan guna mendukung keberhasilan program tersebut





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Kementerian P2MI BPKP Program SMK Go Global Tenaga Kerja Indonesia Pasar Internasional

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