Kementerian Luar Negeri China Bertegas Penolakan Keras Penjualan Senjata AS ke Taiwan

Dalam konferensi pers di Beijing, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan penolakan keras Beijing terhadap penjualan senjata AS ke wilayah Taiwan. China berpendapat bahwa sikap ini konsisten, jelas, dan tidak dapat diganggu gugat. Selain itu, China mendesak AS untuk menghormati prinsip "Satu China" yang dianut Beijing dan untuk mengambil tindakan nyata dalam menjaga stabilitas regional terkait isu Taiwan.

Kementerian Luar Negeri China kembali menegaskan penolakan keras terhadap penjualan senjata AS ke Taiwan, bahkan setelah Washington mengumumkan penundaan sementara transaksi tersebut karena konflik di Iran.

Selain itu, China menyerukan AS untuk menghormati pemahaman bersama yang telah dicapai antara kedua pemimpin negara dan menunjukkan tindakan nyata dalam menjaga perkembangan hubungan bilateral yang stabil. Penjualan senjata dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap kekuatan separatis. Keputusan akhir mengenai penundaan penjualan senjata ke Taiwan akan diambil oleh Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio





