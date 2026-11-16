Kementerian Lingkungan Hidup akan resmi menerbitkan Peraturan Menteri terkait EPR pada Desember 2026. Aturan ini mewajibkan produsen mengelola sampah kemasan hingga akhir masa pakai produk di Indonesia.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) resmi mengumumkan bahwa Peraturan Menteri mengenai Kebijakan Produser yang Diperluas atau Extended Producer Responsibility (EPR) akan diterbitkan secara hukum pada bulan Desember 2026. Pengumuman strategis ini diungkapkan secara langsung oleh Sekretaris Utama KLH, Rosa Vivien Ratnawati, saat menghadiri Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 atau COP31 di kota Antalya, Turki.

Mekanisme Tanggung Jawab Produsen Baru

Regulasi EPR yang sedang disusun ini dirancang untuk memperluas tanggung jawab hukum pelaku usaha atau produsen secara signifikan. Sebelumnya, kewajiban produsen umumnya hanya berhenti pada proses produksi barang saja. Namun, dengan diterapkannya aturan baru ini, kewajiban tersebut akan diperluas hingga mencakup pengelolaan sampah yang dihasilkan dari kemasan produk setelah dikonsumsi masyarakat.

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Ketentuan inti dalam peraturan tersebut mewajibkan setiap perusahaan produsen untuk menarik kembali kemasan dari produk yang sudah digunakan oleh konsumen. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa material kemasan tidak berakhir sebagai limbah sembarangan di lingkungan, melainkan masuk kembali ke dalam sistem pengelolaan yang terstruktur dan berkelanjutan oleh pihak yang bertanggung jawab.

Harmonisasi Antar Kementerian Terselesaikan

Sekretaris Utama Rosa Vivien Ratnawati menyatakan bahwa proses penyusunan dokumen peraturan telah mencapai tahap finalisasi. Kementerian Lingkungan Hidup telah menyelesaikan serangkaian negosiasi intensif dengan berbagai kementerian terkait, termasuk Kementerian Perindustrian. Tahap terakhir dalam proses birokrasi ini adalah harmonisasi peraturan dengan Kementerian Hukum.

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Upaya koordinasi lintas kementerian ini dilakukan untuk memastikan bahwa regulasi EPR selaras dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Rosa Vivien Ratnawati menegaskan bahwa keberadaan perusahaan atau entitas khusus yang mengelola implementasi EPR akan diatur secara eksplisit dalam peraturan menteri tersebut. Hal ini guna menciptakan kejelasan peran dan akuntabilitas bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor industri.

Dukungan Insentif dan Konstruksi Fasilitas

Selain regulasi wajib, pemerintah juga berencana menerapkan kebijakan insentif bagi pelaku usaha. Insentif ini akan diberikan kepada perusahaan yang berhasil meningkatkan persentase bahan dapat digunakan kembali atau reusable pada kemasan produk mereka. Langkah insentif ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menerapkan ekonomi sirkular di Indonesia agar lebih efektif.

Rosa Vivien Ratnawati juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur fasilitas pengelolaan sampah. Ia mengkritik kondisi saat di mana masyarakat dipaksa memilah sampah, namun hasil pilahan tersebut sering kali kembali tercampur saat ditangani oleh petugas kebersihan. Oleh karena itu, pembangunan bank sampah dan fasilitas pemilahan terpusat menjadi prioritas utama untuk mendukung keberhasilan budaya daur ulang.

Dampak Nyata bagi Konsumen dan Industri

Kebijakan ini diharapkan mampu mengubah kebiasaan masyarakat Indonesia dalam mengelola limbah rumah tangga. Dengan adanya infrastruktur yang memadai dan aturan yang jelas, konsumen diharapkan mau mengelompokkan sampah dengan benar sejak di tingkat rumah tangga. Konsultasi berkelanjutan dengan pelaku usaha terus dilakukan untuk memastikan aturan baru dapat diterapkan secara adil dan efisien tanpa membebani industri secara berlebihan.

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Implementasi penuh dari regulasi EPR ini menandai tonggak sejarah baru dalam manajemen limbah nasional Indonesia. Dengan target terbit pada Desember 2026,klh memberikan waktu bagi industri untuk menyesuaikan strategi rantai pasokan dan desain kemasan mereka. Hal ini akan menciptakan ekosistem bisnis yang lebih ramah lingkungan dan mendukung target global dalam mitigasi perubahan iklim.