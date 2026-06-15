Kementerian Keuangan Ajukan Pagu Indikatif Rp49,8 Triliun untuk Tahun 2027, Komisi XI DPR RI Setujui

Kementerian Keuangan telah mengajukan pagu indikatif sebesar Rp49,8 triliun untuk Tahun Anggaran 2027 dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI. Pagu ini telah disetujui sebagai bagian dari proses penyusunan RAPBN.

Menteri Keuangan Purbaya mengajukan pagu indikatif Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49,8 triliun dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (15/6/2026). Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun membacakan kesimpulan rapat yang menyatakan Komisi XI telah mendengar penjelasan mengenai rencana kerja pemerintah dan pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun 2027.

Komisi XI DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Keuangan dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp49.801.124.984.000. Menteri Keuangan Purbaya menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota Komisi XI DPR RI atas dukungan terhadap usulan pagu indikatif Kementerian Keuangan tahun 2027. Pengajuan pagu tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk tahun 2027, yang memerlukan persetujuan dan dukungan dari parlemen.

Rapat kerja ini menjadiForum bagi Kementerian Keuangan untuk mengemukakan prioritas program dan alokasi anggaran yang direncanakan, sekaligus mendapatkan masukan dari komisi terkait. Komisi XI DPR RI berperan krusial dalam mengawasi kebijakan fiskal dan anggaran kementerian, sehingga persetujuan awal atas pagu indikatif merupakan langkah penting dalam proses pengesahan anggaran nasional.

Pagu indikatif yang diajukan mencakup berbagai program strategis yang akan dilaksanakan Kementerian Keuangan pada tahun 2027, di antaranya adalah pembangunan infrastruktur keuangan, peningkatan pelayanan pajak, reformasi birokrasi, serta penguatan pengawasan dan pengendalian. Kementerian Keuangan berharap dengan dukungan pagu yang memadai, program-program tersebut dapat berjalan efektif dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pihak DPR RI, melalui Komisi XI, berhak melakukan pengawasan dan memberikan masukan terhadap penyusunan anggaran, termasuk dalam hal meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana.

Rapat kerja juga membahas laporan pertanggungjawaban anggaran tahun sebelumnya serta realisasi pembayaran, sebagai dasar evaluasi untuk perencanaan tahun mendatang. Menteri Keuangan menegaskan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan DPR RI dalam mengawasi pelaksanaan anggaran serta memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Proses persetujuan pagu indikatif juga melibatkan berbagai pertimbangan, seperti kondisi ekonomi makro, target kemajuan program, serta kapasitas teknis pelaksanaan.

Komisi XI DPR RI berencana melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap detail belanaja yang diusulkan, termasuk aspek legality, Kewajaran, dan kelayakannya. Dengan persetujuan awal ini, Kementerian Keuangan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya dalam penyusunan RAPBN 2027, yaitu penyusunan dokumen perencanaan yang lebih detail dan terstruktur. Menurut部部长, langkah ini juga menunjukkan scent of kolaborasi antara pemerintah dan legislative dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. nacional





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Kementerian Keuangan Komisi XI DPR RI Pagu Indikatif RAPBN 2027 Anggaran

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