Kementerian Kesehatan Tekankan Transformasi Rumah Sakit Daerah di Rakernas ARSADA ke-16

Kementerian Kesehatan menegaskan pentingnya percepatan transformasi rumah sakit daerah melalui penguatan tata kelola, digitalisasi layanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengelolaan keuangan yang berkelanjutan dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Rumah Sakit Daerah ke-16 di Pontianak.

Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menemani Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Opti Palupi Rahayuningtyas , yang mewakili Menteri Kesehatan pada Rakernas ARSADA ke-16 di Pontianak.

Acara ini menjadi titik kumpul bagi seluruh pemangku kepentingan rumah sakit daerah dari berbagai wilayah. Dalam pidato politiknya, Opti menekankan bahwa rumah sakit daerah memegang peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan rujukan dalam sistem kesehatan nasional. Ia menegaskan bahwa tata kelola yang transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada hasil harus terus diperkuat. Transformasi tidak sekadar tentang infrastruktur, tetapi juga pembenahan menyeluruh sistem manajemen organisasi.

Pemanfaatan teknologi digital, penguatan sistem manajemen, pengelolaan risiko yang baik, serta pembangunan budaya organisasi profesional menjadi fondasi penting dalam meningkatkan mutu layanan dan kepercayaan masyarakat. Kementerian Kesehatan juga mempertimbangkan kualitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan sebagai elemen utama. Pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi, serta sistem remunerasi yang adil dan transparan dianggap krusial untuk menjaga motivasi tenaga medis. Selain itu, pengelolaan keuangan yang sehat, efisien, dan berkelanjutan dibutuhkan agar rumah sakit daerah memiliki kapasitas berinvestasi pada fasilitas, teknologi, dan SDM.

Opti juga menjelaskan berbagai langkah transformasi yang dilakukan pemerintah, termasuk peningkatan mutu JKN, penyempurnaan sistem rujukan, standardisasi rawat inap, dan pengembangan sistem pembayaran kesehatan yang lebih transparan. Pemerintah sedang mendorong tranformasi sistem pembayaran dari INA-CBGs ke IDRG untuk mekanisme pembiayaan yang lebih spesifik dan efisien. Penerapan standar pelayanan, standar profesi, serta pedoman praktik klinis berbasis bukti ilmiah terus diperkuat. Melalui Rakernas, Kementerian Kesehatan berharap lahir rekomendasi strategis untuk mempercepat transformasi rumah sickat daerah di seluruh Indonesia.

Opti mengajak pemerintah daerah, manajemen rumah sakit, akademisi, dan anggota ARSADA memperkuat kolaborasi membangun rumah sakit daerah yang unggul, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Momentum ini harus menjadi pijakan bersama agar rumah sakit daerah tidak hanya memenuhi standar, tetapi juga menjadi institusi yang benar-benar berorientasi pada masyarakat





antaranews / 🏆 6. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rumah Sakit Daerah Transformasi Rumah Sakit Tata Kelola Rumah Sakit Digitalisasi Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Kementerian Kesehatan ARSADA JKN IDRG Opti Palupi Rahayuningtyas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Haji Bolot Dikabarkan Terkena Serangan Jantung, Posisi Masih di Rumah SakitHaji Bolot dikabarkan dilarikan ke RS Fatmawati akibat dugaan serangan jantung.

Read more »

Presiden Prabowo Janjikan Obat dengan Harga Murah untuk RakyatPresiden Prabowo Subianto berjanji pemerintah akan menyediakan obat-obatan dengan harga terjangkau bagi masyarakat. Janji itu disampaikan saat meresmikan RSUD KH. Muhammad Thohir di Krui, Lampung. Prabowo juga menekankan pentingnya tata kelola layanan kesehatan yang bersih dan berintegritas tanpa korupsi. Pemerintah sedang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan termasuk pembangunan dan renovasi rumah sakit, meningkatkan fasilitas puskesmas, serta distribusi alat kesehatan modern. Pada 2025, pemerintah telah membangun 22 rumah sakit umum daerah.

Read more »

Pemain 402: Rumah Sakit Angker Korea ke Rumah Dukun Lokal, Warna-warni tapi Tetap MenyeramkanPemain 402: Rumah Sakit Angker Korea bertemu dukun asli Korea saat syuting.

Read more »

Kondisi Kesehatan Haji Bolot Menurun, Sudah Dua Minggu Dirawat di Rumah SakitKomedian senior Haji Bolot kini sedang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Fatmawati. Informasi lengkap mengenai kondisinya akan disampaikan segera.

Read more »