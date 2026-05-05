Kementerian Kehutanan Tanggapi Penyegelan Resor di TNBB

Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa penyegelan resor mewah di Taman Nasional Bali Barat oleh DPRD Bali dilakukan berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Kementerian menegaskan bahwa seluruh kegiatan di TNBB telah sesuai prosedur dan perizinan yang berlaku.

Kementerian Kehutanan memberikan tanggapan resmi terkait penyegelan sebuah resor mewah yang berlokasi di dalam wilayah Taman Nasional Bali Barat ( TNBB ) oleh Panitia Khusus Tata Ruang , Aset, dan Perizinan DPRD Bali.

Isu ini mencuat setelah pihak pengelola resor mengklaim memiliki dasar hukum yang kuat untuk keberadaan dan pembangunan sejumlah vila di kawasan mangrove TNBB, dengan menyatakan telah memperoleh izin dari Kementerian Kehutanan sejak tahun 1998. Tanggapan Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa seluruh aktivitas pemanfaatan wisata alam yang berlangsung di kawasan TNBB telah melalui proses perizinan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.

Kementerian menyatakan bahwa pernyataan tersebut didukung oleh data yang akurat dan hasil verifikasi yang komprehensif, baik dari aspek administratif maupun hasil pemeriksaan lapangan yang mendalam. Hasil verifikasi tersebut menunjukkan bahwa lokasi kegiatan yang disegel oleh DPRD Bali secara spesifik berada di dalam zona pemanfaatan Taman Nasional Bali Barat. Zona ini secara hukum memang diperuntukkan bagi kegiatan wisata alam terbatas, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen zonasi resmi TNBB.

Dokumen zonasi ini merupakan bagian integral dari sistem pengelolaan taman nasional yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara fungsi pelindungan kawasan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan resor tersebut tidak serta merta melanggar aturan, melainkan berada dalam kerangka pengelolaan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, dalam keterangan tertulisnya pada hari Selasa, 5 Mei 2026, menjelaskan secara rinci bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah yang berwenang. Persetujuan ini dibuktikan dengan adanya dokumen perizinan berusaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam yang lengkap dan sah, serta dokumen persetujuan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan juga sepenuhnya mengacu pada Rencana Pengelolaan TNBB yang telah disusun secara matang dan komprehensif. Pengawasan terhadap kegiatan tersebut dilakukan secara langsung oleh Balai TNBB sebagai unit pelaksana teknis di lapangan. Pengawasan ini tidak hanya bersifat sporadis, tetapi dilakukan secara berkala dan sistematis untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyimpangan terhadap prinsip-prinsip konservasi yang menjadi landasan utama pengelolaan TNBB.

Prinsip konservasi ini mencakup pelindungan habitat satwa kunci yang menjadi daya tarik utama taman nasional, serta pelindungan ekosistem pesisir yang menjadi karakteristik unik dan penting dari TNBB. Dengan demikian, Kementerian Kehutanan memastikan bahwa pemanfaatan kawasan TNBB untuk kegiatan wisata alam dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sistem pengawasan secara konsisten, guna memastikan bahwa pengelolaan taman nasional dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan bahwa kepentingan pelindungan kawasan tetap menjadi prioritas utama. Ristianto Pribadi menambahkan bahwa Kementerian Kehutanan terbuka terhadap masukan dan kritik dari berbagai pihak, termasuk dari DPRD Bali dan masyarakat sipil, demi meningkatkan kualitas pengelolaan TNBB. Kementerian juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencapai tujuan pengelolaan taman nasional yang optimal.

Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berbasis data, Kementerian Kehutanan berharap dapat menjaga kelestarian TNBB sebagai warisan alam yang berharga bagi generasi mendatang. Penyegelan oleh DPRD Bali dipandang sebagai bagian dari proses pengawasan dan evaluasi, dan Kementerian Kehutanan siap memberikan klarifikasi dan data yang diperlukan untuk mendukung proses tersebut. Kementerian juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengelolaan kawasan konservasi seperti TNBB





