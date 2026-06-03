Kementerian Kehakiman dan Hukum Konfirmasi Penemuan Barang Bukti Korupsi

Kementerian Kehakiman dan Hukum mengkonfirmasi penemuan barang bukti korupsi yang terdiri dari sepeda motor, mobil, dan sepeda gunung. Penemuan ini adalah hasil operasi tangkap tangan oleh KPK di kantor imigrasi Jakarta Barat dan telah menarik perhatian publik.

Kementerian Kehakiman dan Hukum (Kemenkumham) telah mengonfirmasi penemuan barang bukti yang terdiri dari sepeda motor, mobil, dan sepeda gunung di gedung Kementerian Kehakiman dan Hukum.

Penemuan ini adalah hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada kantor imigrasi di Jakarta Barat. Operasi ini mengungkapkan adanya korupsi di tingkat tinggi, dengan total barang bukti yang disita mencapai sepuluh unit motor, empat unit mobil, dan tujuh sepeda gunung. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, telah meninjau barang bukti tersebut di gedung Kemenkumham. Penemuan ini telah mengundang perhatian publik dan menjadi topik utama di media massa.

Kementerian Kehakiman dan Hukum telah berjanji untuk menyelidiki kasus ini dengan serius dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat akan mendapatkan pengadilan yang adil





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Kementerian Kehakiman Dan Hukum KPK Korupsi Barang Bukti Operasi Tangkap Tangan

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