Kementerian Kebudayaan: Film sebagai Pilar Peradaban dan Wadah Misi Kebudayaan Nasional

Kementerian Kebudayaan menegaskan peran strategis film dalam membentuk peradaban dan kebudayaan Indonesia, serta mendorong sineas untuk menghadirkan karya yang menumbuhkan kebanggaan bangsa dan nilai edukasi. Festival film diharapkan menjadi inkubator bagi talenta perfilman.

Kementerian Kebudayaan kembali menegaskan komitmennya terhadap pentingnya film sebagai pilar peradaban bangsa Indonesia. Dalam sebuah diskusi revisi Undang-Undang Perfilman yang diadakan secara daring di Jakarta pada Jumat, Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Ahmad Mahendra, memaparkan pandangannya mengenai posisi strategis industri perfilman.

Menurut Mahendra, film bukan sekadar hiburan, melainkan sebuah akumulasi dari berbagai bidang krusial yang meliputi kebudayaan, seni, dan teknologi. Keberadaan film sebagai medium seni dan budaya yang mampu menyampaikan pesan secara luas menjadikannya alat yang sangat efektif untuk membentuk karakter bangsa. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya film untuk mengandung nilai-nilai luhur kebudayaan dan pendidikan. Film yang dihasilkan harus mampu menyajikan cerita yang menggugah rasa bangga penonton Indonesia terhadap identitas dan kesadaran berbangsa. Tujuan utama pembuat film, menurutnya, adalah agar pesan-pesan ini dapat tersampaikan dengan baik kepada audiens. Lebih lanjut, Mahendra menyoroti bahwa perkembangan peradaban suatu bangsa sangat berkaitan erat dengan kualitas media yang dimilikinya, termasuk film. Peningkatan kualitas film tidak hanya terbatas pada aspek teknis dan artistik, tetapi juga mencakup pengembangan sumber daya manusia (SDM) di industri perfilman. Ia berharap para sineas dapat menjadikan film sebagai sarana untuk menyebarkan misi kebudayaan nasional. Melalui film, diharapkan dapat tertanam rasa cinta terhadap tanah air, pemahaman akan keberagaman budaya, serta apresiasi terhadap sejarah dan nilai-nilai luhur bangsa. Kementerian Kebudayaan melihat potensi besar dalam sektor perfilman untuk menjadi garda terdepan dalam mempromosikan kebudayaan Indonesia ke kancah global, sekaligus memperkuat fondasi kebudayaan di dalam negeri. Film yang berkualitas dan sarat makna dapat menjadi cermin kemajuan peradaban Indonesia. Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia, Fauzan Zidhi, menyambut baik upaya pengembangan industri perfilman. Ia berharap agar festival film yang diselenggarakan di Indonesia dapat berfungsi sebagai fasilitator yang efektif bagi para pembuat film. Fauzan membayangkan festival film di Indonesia dapat menjadi semacam kawah candradimuka, tempat para sineas muda untuk menempa diri dan menemukan pijakan awal untuk berkarya di kancah internasional. Jika film Indonesia berhasil menembus festival-festival besar di Asia, misalnya, hal itu akan menjadi prestasi yang membanggakan dan membuka peluang lebih luas. Ia menekankan pentingnya festival film di Indonesia untuk memberikan ruang bagi para calon filmmaker kita untuk tumbuh, berkembang, dan berkolaborasi. Melalui siklus festival antarnegara, karya-karya bangsa diharapkan dapat semakin dikenal, memperkuat jati diri bangsa, dan membuka jejaring yang lebih luas bagi para sineas nasional. Kolaborasi dan pertukaran ide antar sineas dari berbagai negara melalui festival film dapat memicu inovasi dan peningkatan kualitas produksi film Indonesia secara keseluruhan, serta mendorong penguatan citra budaya Indonesia di mata dunia. Kehadiran film yang representatif dalam festival internasional akan menjadi bukti nyata kemampuan industri kreatif Indonesia dalam bersaing dan memberikan kontribusi positif bagi lanskap perfilman global, seiring dengan upaya Kementerian Kebudayaan dalam memajukan sektor ini sebagai kekuatan budaya dan ekonomi bangsa. Informasi mengenai film "Pangku" yang akan dirilis di Malaysia pada 11 Desember 2025, yang berkisah tentang seorang ibu muda di Pantura, meskipun menarik, merupakan konteks terpisah dari diskusi strategis kementerian mengenai peran film secara nasional. Fokus utama dari pernyataan Kementerian Kebudayaan dan Badan Perfilman Indonesia adalah pada visi jangka panjang untuk menjadikan film sebagai alat strategis dalam pembangunan peradaban, promosi kebudayaan, dan pembentukan karakter bangsa, serta bagaimana festival film dapat berperan dalam memfasilitasi pertumbuhan talenta-talenta perfilman Indonesia di masa depan. Peningkatan kualitas SDM dan konten film yang memiliki nilai edukasi serta kebanggaan nasional menjadi prioritas utama dalam agenda pengembangan perfilman Indonesia ke depan. Dengan demikian, film tidak hanya menjadi media ekspresi seni, tetapi juga agen perubahan sosial dan budaya yang kuat





