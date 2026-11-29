Sebanyak 1.964 calon petugas haji mengikuti pelatihan intensif di Asrama Haji Pondok Gede sejak November 2026 untuk persiapan ibadah tahun 2027.

Kementerian Haji dan Umrah telah resmi membina seribu sembilan ratus enam puluh empat calon petugas selama periode 21 November hingga 18 Desember 2026 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Program pelatihan intensif ini dirancang khusus untuk mencetak tenaga profesional yang memiliki integritas tinggi dan kesiapan fisik maupun mental dalam melayani jemaah pada musim haji 1448 Hijriah atau dua ribu dua puluh tujuh Masehi.

Proses Pembekalan Teknis dan Manajerial

Program pelatihan ini dimulai dengan sesi daring yang berlangsung dari 21 hingga 27 November 2026 melalui aplikasi Zoom Meeting dengan total durasi tiga puluh delapan jam pelajaran. Peserta mendapatkan materi komprehensif mencakup pengarahan program, wawasan kebangsaan, budaya Arab Saudi, etika publikasi, fikih haji khusus petugas, serta bahasa Arab. Pembelajaran interaktif menggunakan fitur breakout room memungkinkan peserta memahami tanggung jawab detail di pos layanan masing-masing sesuai bidang penugasan mereka.

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Setelah tahap daring, pelatihan dilanjutkan dengan tiga pekan tatap muka yang secara resmi dibuka pada Minggu 29 November 2026. Materi dibagikan ke dalam kelompok dasar, inti, dan penunjang yang membahas kebijakan pengawasan haji, kelembagaan Kementerian Haji dan Umrah, layanan kesehatan, serta alur sistem Masar Nusuk. Peserta juga mempelajari psikologi pelayanan, layanan ramah lansia, perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri, hingga mekanisme operasional syarikah untuk memastikan kesiapan operasional di lapangan.

Respons Pejabat dan Standar Pelayanan

Acara pembukaan dihadiri oleh Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang, serta jajaran pejabat kementerian. Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Puji Raharjo menegaskan bahwa layanan haji adalah amanah besar negara yang memerlukan kesiapan total dari setiap personel. Petugas tidak cukup hanya cakap secara teknis, tetapi wajib memiliki ketangguhan fisik, mental, disiplin tinggi, dan integritas dalam membina serta melindungi jemaah.

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Puji Raharjo menambahkan bahwa petugas akan berhadapan dengan situasi dan kebutuhan jemaah yang beragam. Kemampuan berkomunikasi, memahami karakter jemaah, mengambil keputusan, bekerja dalam tim, dan menjaga etika harus menjadi bagian dari kesiapan setiap petugas. Kementerian menggalang narasumber dari Kementerian Haji dan Umrah RI, Kementerian Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, TNI, Polri, Badan Pusat Statistik, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Kantor Urusan Haji Jeddah, serta Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab Markaz Al-Azhar Indonesia.

Evaluasi Mutu dan Dampak Jangka Panjang

Selama pelaksanaan tahap daring, panitia menerapkan sistem evaluasi menyeluruh terhadap peserta, pengajar, dan penyelenggara sebagai bagian dari pengendalian mutu. Penilaian bagi peserta mencakup kedisiplinan berolahraga, ketepatan waktu pengumpulan tugas, presensi, keaktifan partisipasi, serta etika dan sikap. Narasumber dan panitia juga dievaluasi berdasarkan kualitas pemaparan materi dan efektivitas pelaksanaan pelatihan untuk memastikan standar layanan terbaik.

Pelatihan fisik dan mental yang ditempa dirancang untuk membentuk ketangguhan, kesiapsiagaan, daya adaptasi, serta soliditas koordinasi saat menghadapi dinamika lapangan di Arab Saudi. Langkah ini memastikan bahwa setiap petugas siap menghadapi tantangan nyata dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah Indonesia. Program ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan publik strategis negara pada musim haji mendatang.