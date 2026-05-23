Kementerian Haji Dan Umrah: Dam Jemaah Haji 2026 Ditutup Secara Transparan, Sudah 126.832 Dam Dibayar

Wakil Menteri Haji dan Umrah menyebutkan jumlah hadyu yang dibayarkan hingga Jumat pagi waktu Arab Saudi, Pemerintah memastikan pengelolaan dam haji berlangsung lebih tertib dan transparan.

Kementerian Haji dan Umrah memastikan pengelolaan dam jemaah haji 2026 berjalan lebih tertib dan transparan. Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut hingga Jumat pagi waktu Arab Saudi (22 Mei 2026), total dam yang telah dibayarkan jemaah mencapai 126.832 hadyu.

Perinciannya, sebanyak 90.956 dam akan dipotong di Tanah Suci melalui Adahi, 32.691 dipotong di Indonesia, 3.195 jemaah menjalankan puasa, dan 1.076 jemaah melaksanakan haji ifrad. Proses pemotongan dam di Tanah Suci akan dimulai pada 10 Zulhijah atau Rabu 27 Mei 2026 melalui program Adahi. Jemaah yang membayar dam melalui Adahi akan menerima notifikasi melalui aplikasi Nusuk





