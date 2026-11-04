Kementerian ESDM Turunkan HBA Batu Bara November 2026

Kementerian ESDM menetapkan HBA batu bara periode pertama November 2026 sebesar 125,60 dolar AS per ton. Penurunan ini terjadi karena melemahnya harga jual aktual transaksi pengapalan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi mengumumkan penetapan Harga Batu Bara Acuan (HBA) untuk periode pertama bulan November 2026. Angka yang ditetapkan untuk kelompok batu bara berkalori tinggi mencapai 125,60 dolar AS per ton. Keputusan ini diambil berdasarkan analisis pasar global yang mencerminkan dinamika harga komoditas energi terkini.

Penurunan HBA Utama Dipicu Faktor Pasar

Harga Batu Bara Acuan untuk kategori utama mengalami koreksi negatif sebesar 0,95 persen dalam periode ini. Nilai tersebut turun 1,21 dolar AS per ton dibandingkan dengan HBA pada periode kedua Oktober 2026 yang tercatat sebesar 126,81 dolar AS per ton. Penurunan ini secara langsung disebabkan oleh pelemahan harga jual aktual yang terjadi pada transaksi pengapalan batu bara.

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Data harga aktual yang menjadi dasar perhitungan ini mencakup periode dari tanggal 8 September hingga 7 Oktober 2026. Transaksi-transaksi inilah yang kemudian digunakan sebagai acuan dalam aplikasi ePNBP Minerba untuk menghitung royalti sektor pertambangan mineral dan batubara. Meskipun terjadi penurunan, posisi HBA saat ini masih tercatat lebih tinggi sekitar 21 persen atau naik 21,85 dolar AS per ton jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang hanya sebesar 103,75 dolar AS per ton.

Kenaikan Harga Pada Kategori Kalori Menengah

Berbeda dengan tren pada HBA utama, tiga kategori HBA berbasis nilai kalori menengah dan rendah justru mencatatkan kenaikan harga pada periode 1 hingga 14 November 2026. Kategori HBA I dengan spesifikasi 5.300 kcal/kg GAR ditetapkan sebesar 97,85 dolar AS per ton. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar 4,52 persen dari periode sebelumnya.

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Sementara itu, HBA II yang memiliki spesifikasi 4.100 kcal/kg GAR ditetapkan pada angka 69,28 dolar AS per ton. Kenaikan untuk kategori ini mencapai 4,81 persen dari harga di periode sebelumnya. Hal yang sama juga terlihat pada HBA III dengan spesifikasi 3.400 kcal/kg GAR yang ditetapkan sebesar 46,64 dolar AS per ton. Kenaikan untuk kategori terendah ini tercatat sebesar 2,44 persen dari periode sebelumnya.

Mekanisme Penetapan dan Dampak Industri

HBA utama berfungsi sebagai penentu Harga Patokan Batubara untuk batu bara berkalori di atas 6.000 kcal/kg GAR. Perhitungan ini memperhitungkan berbagai variabel spesifikasi kualitas seperti nilai kalori, kadar air, kandungan belerang, dan kadar abu. Seluruh penetapan komoditas acuan tersebut merujuk pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 268 Tahun 2025.

Keputusan menteri ini memperhitungkan rata-rata tertimbang volume harga jual aktual pada titik serah Free on Board Vessel. Empat skema HBA ini berlaku sebagai acuan transaksi industri sekaligus basis perhitungan penerimaan negara sektor minerba hingga tanggal 14 November 2026. Implementasi aturan ini memastikan transparansi dalam perdagangan batu bara domestik maupun ekspor.