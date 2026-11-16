Kementerian ESDM Tetapkan Harga Batu Bara Acuan November 2026

Kementerian ESDM menetapkan harga batu bara acuan November 2026 naik menjadi 130,81 dolar AS per ton, didorong oleh kenaikan transaksi ekspor dan dampak royalti.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menetapkan Harga Batu Bara Acuan (HBA) untuk periode 15 hingga 30 November 2026 sebesar 130,81 dolar AS per ton. Penetapan nilai ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dibandingkan dengan periode awal bulan yang sama. Kenaikan ini mencerminkan dinamika pasar global yang mempengaruhi harga komoditas strategis Indonesia.

Analisis Kenaikan Harga Batu Bara Acuan

Perhitungan HBA untuk periode dua minggu terakhir November 2026 mengalami kenaikan sebesar 4,15 persen atau setara dengan 5,21 dolar AS dari periode pertama. Jika dibandingkan dengan November 2025 yang tercatat di angka 102,03 dolar AS per ton, kenaikan tahunan mencapai 28,78 dolar AS atau sekitar 28 persen. Nilai ini menjadi indikator penting bagi stabilitas pendapatan negara dari sektor pertambangan batubara.

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Kenaikan harga acuan tersebut merata di seluruh kategori kalori batubara yang menjadi acuan pasar. Kategori HBA III dengan spesifikasi kalori 3.400 kcal/kg GAR mencatatkan persentase kenaikan tertinggi. HBA III naik 7,31 persen menjadi 50,05 dolar AS per ton. Sementara itu, HBA utama dengan spesifikasi 6.322 kcal/kg GAR tetap berada di level 130,81 dolar AS per ton dengan kenaikan 4,15 persen. Untuk kategori HBA II yang memiliki spesifikasi 4.100 kcal/kg GAR, nilainya naik 4,86 persen menjadi 72,65 dolar AS per ton.

Mekanisme Penetapan dan Dasar Hukum HBA

Penetapan nilai HBA ini didasarkan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 268 Tahun 2025. Dasar perhitungan menggunakan rata-rata tertimbang volume harga jual aktual yang dicatatkan pada titik serah Free on Board di atas kapal pengangkut atau FOB Vessel. Transaksi tersebut dihimpun secara resmi melalui aplikasi elektronik Penerimaan Negara Bukan Pajak (ePNBP) Minerba.

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Untuk kategori HBA utama, perhitungan secara spesifik menggunakan sampel transaksi batu bara berkalori 6.100 hingga 6.500 kcal/kg GAR. Spesifikasi transaksi ini disetarakan secara teknis untuk memastikan akurasi penentuan harga. Data transaksi yang menjadi acuan dalam penetapan HBA ini merujuk pada periode pengapalan yang berlangsung dari 22 September hingga 21 Oktober 2026.

Dampak Bagi Pelaku Industri dan Pasar

Perusahaan tambang dan eksportir batu bara menerima dampak langsung dari penyesuaian harga ini. Kenaikan nilai HBA secara otomatis mempengaruhi perhitungan royalti yang harus disetorkan ke negara. Sistem ePNBP Minerba memastikan bahwa pembayaran royalti didasarkan pada data transaksi yang valid dan terverifikasi secara elektronik.

Nilai HBA yang telah ditetapkan selanjutnya berfungsi sebagai acuan utama untuk menghitung Harga Patokan Batu bara (HPB). Penerapan HPB ini khusus ditujukan untuk batu bara dengan nilai kalori di atas 6.000 kcal/kg GAR. Dalam proses penetapan HPB, pemerintah turut memperhitungkan beberapa faktor teknis lainnya.

Faktor-faktor tersebut meliputi nilai kalori aktual, kandungan air, kadar belerang, dan kadar abu dalam batu bara. Perhitungan yang komprehensif ini bertujuan untuk menghasilkan harga patokan yang adil bagi produsen dan pembeli. Transparansi data melalui sistem elektronik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pasar terhadap mekanisme penetapan harga yang berlaku.