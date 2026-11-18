Kementerian ESDM menegaskan izin tambang di Taman Nasional Ujung Kulon tidak ada. Antam tutup operasi sejak 2022. Relokasi badak Jawa masih tunggu kajian ilmiah.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan klarifikasi resmi bahwa tidak ada satu pun izin kegiatan penambangan yang berlaku di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Pernyataan tegas ini dikeluarkan menanggapi polemik publik terkait adanya penandaan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di peta wilayah perairan sekitar Kabupaten Pandeglang, Banten. Pemerintah pusat menegaskan bahwa batas kawasan konservasi tersebut tetap utuh dan tidak terkontaminasi oleh aktivitas pertambangan yang diperbolehkan secara hukum.

Klarifikasi ini muncul pasca munculnya kekhawatiran di kalangan masyarakat dan aktivis lingkungan bahwa penetapan WUP di perairan sekitar Ujung Kulon dapat menjadi celah legal untuk ekspansi tambang di masa depan. Pemerintah melalui Kementerian ESDM menekankan bahwa status WUP hanyalah alat perencanaan tata ruang dan tidak secara otomatis memberikan hak eksploitasi kepada pihak swasta, terlebih bagi kawasan dengan status konservasi tinggi seperti Ujung Kulon.

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Status Operasional Tambang PT Antam

PT Antam sebagai pemilik saham mayoritas PT Cibaliung Sumberdaya (CSD) mengonfirmasi bahwa seluruh kegiatan produksi dan eksploitasi di lokasi konsesi mereka di Kabupaten Pandeglang telah dihentikan secara permanen sejak tahun 2022. Perusahaan tambang negara ini menyatakan bahwa sertifikat Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sebelumnya dipegang oleh CSD telah dikembalikan kepada pemerintah negara sejak tahun tersebut, menutup kemungkinan untuk dibuka kembali operasinya.

Wisnu Danandi Haryanto, Corporate Secretary PT Antam, menjelaskan bahwa aktivitas yang masih berlangsung saat ini murni bersifat administratif pascatambang. Kewajiban lingkungan tersebut meliputi penutupan area bekas galian dan pengawasan ekosistem untuk memastikan tidak ada dampak negatif yang berkelanjutan terhadap lingkungan sekitar, sesuai dengan regulasi yang berlaku pasca penghentian aktivitas ekonomi.

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Proses Penetapan WUP Sejak 2013

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjabarkan bahwa proses penetapan WUP di perairan Banten bukan keputusan mendadak, melainkan hasil dari rangkaian prosedur administratif yang telah berlangsung sejak tahun 2013. Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pertambangan dan Energi telah mengajukan usulan pengukuhan wilayah pertambangan laut melalui surat resmi tertanggal 16 November 2015 yang merujuk pada nomor surat 540/763-Distamben/2015.

Usulan tersebut mengalami beberapa kali revisi dan penyesuaian dalam peraturan menteri, mulai dari Kecmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014 hingga akhirnya diakomodasi dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Penetapan terakhir diperbarui melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 dan kembali disempurnakan dalam Nomor 65.K Tahun 2026 untuk memperbaiki ketentuan teknis sesuai dinamika daerah.

Ketentuan Konsesi PT Cibaliung Sumberdaya

PT Cibaliung Sumberdaya, yang sahamnya dimiliki sepenuhnya oleh PT Antam setelah akuisisi saham Australia pada tahun 2009, memiliki konsesi area penambangan seluas 5.302 hektare di Kabupaten Pandeglang. Izin pengolahan dan pemurnian emas yang diterbitkan berdasarkan SK Bupati Pandeglang Nomor 541.23/Kep.747-BPPT/2013 secara administratif berlaku hingga tanggal 3 Mei 2025, namun kenyataannya operasional tambang telah berhenti lebih dari dua tahun yang lalu.

Wisnu Danandi Haryanto menegaskan bahwa lokasi konsesi tersebut secara fisik dan administratif harus dibedakan dengan batas kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon. Keberadaan peta WUP yang terlihat tumpang tindih secara visual dengan perairan dekat Ujung Kulon tidak berarti bahwa aktivitas penambangan berlangsung di dalam taman nasional atau di dalam batas-batas kawasan yang dilindungi undang-undang konservasi.

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Risiko Bencana Gunung Anak Krakatau

Isu konservasi ini semakin kompleks seiring dengan rencana pemerintah untuk mengembangkan habitat kedua bagi populasi Badak Jawa yang hanya tersisa di Ujung Kulon. Banyuwangi di Jawa Timur sedang dipertimbangkan sebagai lokasi alternatif untuk relokasi spesies langka ini guna mengurangi risiko kepunahan massal akibat ancaman bencana alam dari letusan Gunung Anak Krakatau.

Upaya relokasi Badak Jawa ke lokasi baru ini masih menunggu hasil kajian ilmiah mendalam dari para ahli dan lembaga terkait. Proses ini memerlukan pertimbangan matang mengenai kesesuaian ekosistem dan dampak ekologis terhadap wilayah tujuan, memastikan bahwa solusi pelestarian spesies tidak menciptakan konflik kepentingan baru dengan rencana pemanfaatan sumber daya alam di wilayah sekitar Ujung Kulon.