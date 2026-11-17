Kementerian ESDM menyatakan tegas bahwa Taman Nasional Ujung Kulon tidak masuk wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri terbaru, menjamin perlindungan konservasi tetap aman.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Juru Bicara Dwi Anggia, Selasa di Jakarta, menegaskan secara tegas bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026. Penegasan ini dikeluarkan untuk menjawab kekhawatiran publik terkait status kawasan konservasi berperingkat dunia tersebut di tengah revisi regulasi penataan wilayah pertambangan di Provinsi Banten.

Keputusan Menteri Tidak Berlaku untuk TNUK

Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten secara eksplisit mengecualikan Taman Nasional Ujung Kulon dari zonasi aktivitas penambangan mineral dan batu bara. Dwi Anggia menegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada satu pun izin tambang yang telah dikeluarkan, baik itu untuk wilayah daratan di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon maupun di perairan laut sekitarnya.

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Keputusan ini menjadi pemuktakhiran dari serangkaian regulasi sebelumnya yang pernah memasukkan sebagian perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Meskipun demikian, penegasan terbaru ini menjadi penekanan administratif untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman mengenai status hukum kawasan konservasi tersebut di mata masyarakat dan pelaku usaha.

Riwayat Usulan Wilayah Tambang Provinsi Banten

Sejarah regulasi pertambangan di wilayah Banten menunjukkan adanya dinamika usulan wilayah yang berulang kali disesuaikan oleh pemerintah daerah. Pada tahun 2013, Pemerintah Provinsi Banten pertama kali mengajukan usulan wilayah pertambangan, yang mencakup Wilayah Usaha Pertambangan di perairan laut Banten. Namun, dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 Tahun 2014, usulan wilayah perairan tersebut secara spesifik dikecualikan dari penetapan.

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Memasuki tanggal 16 November 2015, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten mengirimkan surat Nomor 540/763-Distamben/2015 yang kembali mengajukan usulan mengenai wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Usulan ini kemudian berdampak pada masuknya sebagian wilayah perairan di sekitar TNUK ke dalam Wilayah Usaha Pertambangan pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.

Posisi wilayah tersebut kemudian ditetapkan kembali dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Langkah terakhir adalah Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 yang mengulang penetapan tersebut namun memperbaiki sebagian ketentuannya sesuai usulan pemerintah provinsi, dengan tetap mempertahankan pengecualian inti terhadap kawasan Taman Nasional Ujung Kulon sebagai wilayah tambang aktif.

Klarifikasi Status Wilayah Usaha Pertambangan

Dwi Anggia memberikan penjelasan krusial mengenai perbedaan mendasar antara penetapan wilayah usaha pertambangan dengan penerbitan izin operasional. Ia menegaskan bahwa penetapan WUP hanyalah bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, dan sama sekali bukan merupakan izin atau persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan fisik.

Berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan yang dimaksud memiliki potensi mineral pembawa, sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP. Namun, keberadaan potensi ini tidak otomatis memungkinkan eksploitasi. Setiap proses penerbitan izin usaha pertambangan wajib memenuhi seluruh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

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Proses perizinan yang ketat tersebut mencakup persyaratan kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan hidup. Dwi Anggia menekankan bahwa pemahaman publik harus dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon.

Komitmen Perlindungan Lingkungan dan Konservasi

Kementerian ESDM menyatakan komitmennya untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Implementasi kebijakan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip perlindungan lingkungan dan keberlangsungan kawasan konservasi nasional.

Status Taman Nasional Ujung Kulon sebagai habitat akhir Badak Jawa terus dilindungi melalui regulasi yang ketat. Penegasan dari Kementerian ESDM ini menjadi jawaban administratif bagi masyarakat yang mengkhawatirkan dampak ekologis terhadap populasi satwa endemik tersebut. Langkah ini memastikan bahwa fungsi ekologis Taman Nasional Ujung Kulon tetap primadona dalam tata kelola wilayah Provinsi Banten ke depan.