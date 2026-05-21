Kementerian ESDM Siapkan Regulasi Tambahan untuk Impor Minyak dari Rusia

Kementerian ESDM sedang menyiapkan regulasi tambahan untuk mengatur skema impor minyak dari Rusia. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan bahwa impor minyak dari Rusia memerlukan perlakuan khusus dan akan didukung dengan regulasi tambahan. Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan payung hukum untuk rencana impor minyak dari Rusia. Dua opsi skema impor yang dipertimbangkan adalah impor langsung melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau melalui badan layanan umum (BLU). Pemerintah Rusia telah berkomitmen untuk menjual 150 juta barel minyak untuk Indonesia. Impor ini rencananya akan dilakukan secara bertahap.

Kementerian ESDM sedang menyiapkan regulasi tambahan untuk mengatur skema impor minyak dari Rusia . Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman , mengatakan bahwa impor minyak dari Rusia memerlukan perlakuan khusus dan akan didukung dengan regulasi tambahan.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan payung hukum untuk rencana impor minyak dari Rusia. Dua opsi skema impor yang dipertimbangkan adalah impor langsung melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau melalui badan layanan umum (BLU). Pemerintah Rusia telah berkomitmen untuk menjual 150 juta barel minyak untuk Indonesia. Impor ini rencananya akan dilakukan secara bertahap





KompasTV / 🏆 22. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Impor Minyak Rusia Kementerian ESDM Laode Sulaeman Yuliot Tanjung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kementerian ESDM: BBM Subsidi Pertalite & Biosolar Tak Naik Hingga Akhir 2026Kementerian ESDM memastikan Harga BBM Subsidi Pertalite dan Biosolar tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir 2026, meski harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah bergejolak.

Read more »

Kementerian ESDM dan IAPMIGAS kawal integrasi infrastruktur gas bumiKementerian ESDM bersama Ikatan Ahli Perpipaan Minyak dan Gas Bumi Indonesia (IAPMIGAS) mengawal integrasi infrastruktur gas bumi guna menekan impor LPG ...

Read more »

Kementerian ESDM Resmi Pendeklarasikan 13 WK Migas Strategis Tahun 2026Menteri ESDM Bahlil Lahadalia secara resmi mengumumkan putaran pertama lelang minyak dan gas tahun 2026 yang menghasilkan 13 Wilayah Kerja strategis.

Read more »

ESDM siapkan aturan tambahan untuk impor minyak dari RusiaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang menyiapkan aturan tambahan dan skema untuk mengimpor minyak mentah dari Rusia.“Itu (impor ...

Read more »