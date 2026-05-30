Kementerian ESDM Membuka Peluang Impor Minyak dari Rusia

Kementerian ESDM membuka peluang bagi Lemigas untuk melakukan impor minyak mentah, termasuk dari Rusia. Hal ini memungkinkan setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Minyak Bumi, BBM, dan LPG untuk Ketahanan Energi Nasional.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung mengatakan bahwa regulasi baru tersebut memberi ruang bagi Badan Layanan Umum (BLU) sektor energi untuk ikut melakukan impor komoditas energi. Ia menerangkan bahwa selama ini impor minyak dan bahan bakar dilakukan oleh Pertamina sebagai badan usaha milik negara (BUMN) di sektor energi. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2026 yang memungkinkan BLU melakukan impor minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), maupun liquified petroleum gas (LPG) melalui skema kerja sama.

Pemerintah akan mengoptimalkan peran BLU yang sudah ada, termasuk Lemigas, dalam mendukung pengadaan energi nasional. Selain melalui kerja sama, beleid itu juga membuka ruang bagi BLU untuk melakukan impor guna memenuhi cadangan penyangga energi dan kebutuhan operasional nasional dalam kondisi tertentu. Pemerintah juga memberikan fleksibilitas pengadaan impor pada kondisi mendesak meski terdapat perbedaan harga berdasarkan negara asal, jenis produk, volume, maupun waktu pengiriman.

Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyebut pemerintah masih menyiapkan regulasi tambahan terkait impor minyak dari Rusia. Menurutnya, impor minyak Rusia membutuhkan skema khusus karena Pertamina memiliki keterikatan terhadap obligasi global atau global bond yang harus dijaga kepatuhannya. Oleh karena itu, pemerintah sedang mencari mekanisme impor yang dinilai aman dan sesuai ketentuan internasional.

Rencana impor tersebut merupakan bagian dari komitmen pengadaan minyak sebesar 150 juta barel dari Rusia yang akan direalisasikan secara bertahap hingga akhir 2026 menyusul kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia





