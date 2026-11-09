Kementerian ESDM Lelang 118 Blok Migas Baru Targetkan Produksi 1 Juta Barel

Kementerian ESDM membuka tender 118 blok migas untuk menarik investasi asing dan meningkatkan produksi minyak mentah menjadi 1 juta barel per hari pada tahun 2029.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah resmi membuka lelang atau tender untuk 118 blok minyak dan gas bumi (migas) baru di Indonesia. Langkah strategis ini diambil untuk mendorong eksplorasi dan eksploitasi di wilayah kerja (WK) migas yang masih potensial guna mengamankan cadangan energi nasional.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan bahwa pemerintah menargetkan produksi siap jual atau lifting minyak mentah Indonesia dapat mencapai 900.000 hingga 1 juta barel per hari pada tahun 2029. Target ambisius ini memerlukan percepatan signifikan dalam penawaran wilayah kerja baru serta optimalisasi produksi dari sumur-sumur migas yang sudah ada.

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Rincian Blok Migas dan Syarat Kontrak

Sebelum pengumuman lelang massal tersebut, Kementerian ESDM telah mengumumkan Lelang Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Tahap II Tahun 2026 untuk delapan wilayah kerja migas spesifik. Rincian teknis untuk blok-blok tersebut mencakup Jago dengan luas 8.487,61 km² menggunakan skema kontrak Cost Recovery dan bonus tanda tangan minimum US$ 200.000.

Blok Rafflesia menawarkan luas wilayah kerja 9.027,74 km² dengan skema kontrak Cost Recovery dan bonus tanda tangan minimum US$ 200.000. Sementara itu, blok Talu menyediakan luas 4.676,26 km² dengan opsi skema kontrak Cost Recovery atau Gross Split serta bonus tanda tangan minimum US$ 200.000.

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Pada bagian lainnya, blok Palu memiliki luas 7.912,78 km² yang dikelola melalui skema kontrak Cost Recovery dengan bonus tanda tangan minimum US$ 200.000. Terakhir, blok Leti Selatan menyediakan wilayah seluas 11.226,09 km² dengan opsi skema kontrak Cost Recovery atau Gross Split dan bonus tanda tangan minimum US$ 200.000.

Partisipasi Asing dan Strategi Optimalisasi

Yuliot Tanjung dalam Rapat Kerja dengan Komite II DPD di Jakarta pada Senin (9/11/2026) menyatakan bahwa beberapa wilayah kerja dari 118 blok tersebut sudah diminati oleh perusahaan kontraktor. Minat ini berasal dari pelaku usaha baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang siap melakukan investasi di sektor hulu migas Indonesia.

Untuk mendukung kegiatan eksplorasi yang sudah berjalan, pemerintah melakukan optimalisasi produksi dengan memanfaatkan berbagai teknologi mutakhir. Salah satu teknologi yang diterapkan adalah Enhanced Oil Recovery atau EOR untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi minyak dari sumur-sumur eksisting.

Ditjen Migas bersama SKK Migas bertanggung jawab menyiapkan blok-blok migas baru tersebut. Mereka juga menangani kegiatan hulu migas yang bersifat non-konvensional sebagai bagian dari strategi nasional untuk memastikan ketahanan energi dapat terus terjaga di tengah dinamika permintaan global.

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Dampak Ekonomi dan Langkah Selanjutnya

Pengumuman lelang ini merupakan respons langsung terhadap kebutuhan mendesak untuk meningkatkan laju produksi minyak nasional. Pemerintah menyadari bahwa penemuan sumber daya baru saja tidak cukup tanpa adanya investasi besar dalam infrastruktur dan teknologi ekstraksi yang efektif.

Optimalisasi produksi dari sumur-sumur yang sudah ada menjadi kunci utama dalam mengejar target 1 juta barel per hari. Implementasi teknologi EOR dan pendekatan terhadap blok-blok non-konvensional diharapkan dapat mengimbangi penurunan alami dari sumur-sumur lama yang mulai memasuki fase akhir masa produksinya.

Komitmen untuk mempercepat proses penawaran wilayah kerja baru menunjukkan tekad kuat pemerintah dalam menarik minat investor asing. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memastikan bahwa cadangan energi Indonesia tetap berkelanjutan dan mampu memenuhi kebutuhan domestik serta potensi ekspor di masa depan.