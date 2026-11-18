Kementerian ESDM menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan, hanya sebagian perairan sekitarnya yang masuk WUP.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi memberikan klarifikasi tegas mengenai wacana panas penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang melibatkan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon. Juru bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, mengonfirmasi bahwa kawasan inti Taman Nasional Ujung Kulon sama sekali tidak termasuk ke dalam daftar wilayah usaha pertambangan tersebut. Penetapan WUP hanya mencakup sebagian perairan laut yang berdekatan dengan batas taman nasional, bukan wilayah daratan atau hutan lindung yang dilindungi sebagai habitat Badak Jawa.

Proses Sejarah Penetapan Wilayah Pertambangan Banten

Keputusan administratif ini merupakan hasil dari proses panjang yang telah berlangsung sejak tahun 2013. Pada masa itu, Pemerintah Provinsi Banten mengajukan usulan awal mengenai wilayah pertambangan, termasuk permohonan untuk penetapan WUP di perairan laut Banten. Namun, dalam perkembangan administrasinya, usulan wilayah perairan tersebut sempat dikecualikan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Langkah hukum ini menjadi salah satu poin penting dalam sejarah regulasi pertambangan di wilayah Banten selama lebih satu dekade terakhir.

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Usulan kembali diajukan oleh Pemerintah Provinsi Banten melalui surat resmi dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten dengan Nomor 540/763-Distamben/2015 yang dikirimkan pada tanggal 16 November 2015. Atas dasar usulan tersebut, sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon secara resmi masuk ke dalam daftar WUP. Langkah hukum ini kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.

Penetapan kembali wilayah tersebut dilakukan melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Selanjutnya, Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 mengulang penetapan tersebut dan memperbaiki sebagian ketentuannya sesuai dengan usulan Pemerintah Provinsi Banten. Dokumen resmi ini menegaskan status hukum dari kawasan perairan yang menjadi perdebatan di tengah masyarakat.

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Bedah Teknis dan Peringatan Kementerian Kehutanan

Dwi Anggia menjelaskan bahwa penetapan kawasan perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai WUP didasarkan pada data dan informasi geologi yang menunjukkan adanya potensi mineral pembawa. Potensi ini memenuhi kriteria teknis yang disyaratkan untuk ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Pertambangan menurut regulasi yang berlaku. Penegasan ini disampaikan oleh Kementerian ESDM kepada CNBC Indonesia pada Rabu, 18 November 2026, untuk meredam kebingungan publik terkait cakupan wilayah yang dimaksud.

Penting untuk dipahami bahwa penetapan WUP hanyalah bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral, bukan pemberian izin atau persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan secara fisik. Proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) tetap wajib memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat ini, menurut Kementerian ESDM, tidak ada satupun izin pertambangan yang diterbitkan baik pada wilayah perairan yang dimaksud maupun di dalam wilayah Taman Nasional Ujung Kulon.

Status Hukum Berdasarkan Regulasi Terbaru

Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten secara resmi mengatur seluruh kawasan yang terdiri atas Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pencadangan Negara. Jika dilihat dari peta wilayah pertambangan Provinsi Banten, memang terlihat jelas bahwa wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ditetapkan sebagai WUP.

Kendati demikian, pengamatan mendetail pada peta tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa kawasan inti Taman Nasional Ujung Kulon tidak termasuk ke dalam kategori WUP, WPR, maupun Wilayah Pencadangan Negara. Pemisahan zona ini bertujuan untuk memastikan bahwa perlindungan konservasi tidak terganggu oleh aktivitas administratif perencanaan pertambangan di perairan sekitarnya. Regulasi ini berlaku sebagai dasar hukum bagi pengelolaan wilayah tersebut hingga masa depan.

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Klarifikasi Terkait Rencana Pemindahan Badak Jawa

Wacana pemindahan Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial. Masyarakat mengaitkan rencana tersebut dengan dugaan potensi mineral di wilayah Taman Nasional Ujung Kulon. Namun, Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa gagasan pengembangan habitat kedua murni berangkat dari kepentingan konservasi dan mitigasi risiko terhadap keberlangsungan spesies Badak Jawa, bukan karena alasan pertambangan.

Ristianto Pribadi, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, menekankan dalam siarannya pada Selasa, 17 November 2026, bahwa setiap langkah konservasi harus memberikan manfaat nyata bagi keberlangsungan spesies serta mempertahankan perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon. Fokus utama pemerintah adalah menjaga kelestarian Badak Jawa dan keutuhan habitat aslinya. Informasi mengenai dugaan potensi mineral harus disikapi dengan cermat dan mengacu pada data resmi dari instansi berwenang.