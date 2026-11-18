Kementerian ESDM menegaskan tidak ada izin tambang di Taman Nasional Ujung Kulon. Penetapan wilayah hanya administrasi, bukan izin eksplorasi atau eksploitasi.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi membantah isu bahwa pemerintah sedang menerbitkan izin tambang di dalam kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, secara tegas menyatakan bahwa penetapan wilayah pertambangan yang viral di media sosial hanyalah bagian dari rencana tata kelola sumber daya mineral nasional.

Penegasan Tidak Ada Izin Tambang di Ujung Kulon

Dwi Anggia menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri sama sekali tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Hingga berita ini diturunkan pada Selasa (17/11/2026), tidak ada satu pun izin tambang yang dikeluarkan, baik untuk wilayah perairan di sekitar taman nasional maupun di dalam kawasan konservasi itu sendiri. Pernyataan ini disampaikan langsung dari Jakarta untuk meluruskan kesalahpahaman publik mengenai keputusan terbaru yang beredar luas.

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Riwayat Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Sejak 2014

Proses penetapan wilayah ini sebenarnya telah diproses jauh sebelum viralnya informasi baru-baru ini, dengan awal mula dari usulan yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2014. Meskipun usulan awal tersebut disebut telah dikecualikan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 Tahun 2014, Pemprov Banten kembali mengajukan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon pada November 2015 yang kemudian disetujui oleh Kementerian ESDM. Penyusunan area tersebut sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) juga termuat dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.

Kepmen 65.K 2026 Hanya Pembaruan Regulasi Teknis

Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 yang menjadi pusat perhatian publik sebenarnya tidak memperkenalkan aturan baru yang radikal, melainkan berfungsi sebagai pengulangan dari penetapan yang ada sebelumnya. Keputusan ini secara spesifik mengulangi penetapan yang termuat dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, dengan tujuan utama untuk memperbaiki sebagian ketentuan administratif. Pembetulan ini dilakukan untuk memastikan bahwa data dan zonasi yang ada tetap relevan dengan dinamika perencanaan sumber daya alam di tingkat provinsi.

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Potensi Mineral Bukan Izin Eksploitasi Langsung

Alasan teknis di balik penetapan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai wilayah usaha pertambangan adalah karena kawasan tersebut memiliki potensi mineral pembawa yang memenuhi kriteria penetapan WUP. Dwi Anggia menjelaskan bahwa status ini merupakan bagian integral dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, namun ia menekankan keras bahwa hal ini bukanlah bentuk izin ataupun persetujuan resmi untuk melakukan kegiatan penambangan secara langsung. Masyarakat diimbau untuk memahami perbedaan mendasar antara klasifikasi potensi wilayah dengan penerbitan hak usaha pertambangan yang memerlukan proses pengajuan dan persetujuan terpisah.

Status Konservasi Ujung Kulon Tetap Terjamin

Kementerian ESDM menegaskan bahwa penentuan batas wilayah usaha pertambangan tidak akan mengganggu status konservasi yang berlaku di Taman Nasional Ujung Kulon. Kehidupan satwa langka seperti badak Jawa yang menjadi simbol kekayaan biodiversitas Indonesia di wilayah tersebut tetap dilindungi oleh hukum konservasi yang berlaku. Keputusan administratif mengenai potensi mineral di perairan sekitar tidak mengubah mandat perlindungan lingkungan hidup yang diemban oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta pemerintah daerah setempat.