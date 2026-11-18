Kementerian ESDM menegaskan tidak ada izin usaha pertambangan di Taman Nasional Ujung Kulon. Status WUP hanya perencanaan tata kelola mineral nasional sejak 2017.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah mengeluarkan pernyataan resmi untuk membantah adanya penerbitan izin usaha pertambangan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Penegasan ini dikeluarkan melalui juru bicaranya, Dwi Anggia, dalam keterangan resminya yang dipublikasikan pada Rabu, 18 November 2026. Pernyataan tersebut datang sebagai respons atas kekhawatiran publik dan mispersepsi mengenai status legalitas kawasan konservasi dunia tersebut.

Status Legalitas Izin Pertambangan

Dwi Anggia secara eksplisit menyatakan bahwa belum ada satu pun perusahaan yang telah memperoleh izin usaha pertambangan di wilayah Taman Nasional Ujung Kulon. Baik di dalam kawasan taman nasional maupun di perairan laut sekitarnya, tidak ada izin tambang apa pun yang telah dikeluarkan oleh Kementerian ESDM hingga saat ini. Pernyataan ini bertujuan untuk meluruskan fakta bahwa kawasan tersebut masih terjaga dari aktivitas penambangan yang bersifat komersial.

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Penting untuk dipahami bahwa keberadaan kawasan konservasi ini di dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan tidak serta merta mengizinkan kegiatan ekstraktif. Status legalitas ini menegaskan bahwa pemerintah masih menjaga fungsi perlindungan kawasan konservasi Ujung Kulon tanpa mengubah peruntukan lahan maupun status ekologinya. Ketegasan ini menjadi kunci dalam menjaga transparansi data sumber daya mineral nasional kepada masyarakat luas.

Perbedaan WUP dan Izin Operasi

Para pejabat Kementerian ESDM menegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan hanyalah bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Status ini bukan merupakan persetujuan atau izin operasional untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut. Dwi Anggia menjelaskan bahwa kewenangan administratif dalam perencanaan peta berbeda secara fundamental dengan izin usaha yang diberikan kepada badan usaha.

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Proses penerbitan izin tambang yang sah tetap mewajibkan pemenuhan seluruh ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan ini kemudian diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Ketaatan terhadap kerangka hukum ini menjamin bahwa setiap aktivitas industri pertambangan di Indonesia berjalan sesuai dengan standar nasional yang berlaku.

Selain kepatuhan terhadap undang-undang utama, perusahaan juga diwajibkan memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut. Dokumen ini dikenal dengan singkatan PKKPRL dan merupakan syarat mutlak sebelum izin operasional dikeluarkan. Persetujuan lingkungan dan kesesuaian tata ruang juga menjadi filter ketat untuk memastikan tidak ada dampak negatif bagi ekosistem di sekitar kawasan konservasi.

Sejarah Peta WUP Sejak 2017

Data historis menunjukkan bahwa perairan laut di sekitar kawasan konservasi Ujung Kulon awalnya tidak masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan. Hal ini berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 Tahun 2014 yang mengatur zonasi tambang di Indonesia. Perubahan status pertama terjadi pada tahun 2017 ketika beberapa perairan mulai masuk dalam kategori perencanaan wilayah tambang nasional.

Perubahan signifikan ini tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Peraturan ini berlaku efektif sejak 13 Oktober 2017 dan menandai masuknya kawasan perairan sekitar Taman Nasional Ujung Kulon ke dalam peta WUP. Pada peta lampiran aturan tersebut, perairan di sekitar taman nasional ditandai secara khusus sebagai wilayah usaha pertambangan.

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Kawasan daratan dari Taman Nasional Ujung Kulon sendiri secara konsisten tidak dimasukkan ke dalam wilayah pertambangan pada masa tersebut. Langkah ini diambil untuk memisahkan antara zona konservasi darat dengan perencanaan wilayah laut. Status penamaan ini kemudian kembali diperkuat dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 84 Tahun 2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Kebijakan Terbaru Provinsi Banten

Status zonasi perairan di sekitar Ujung Kulon kembali dicantumkan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65 Tahun 2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Peraturan terbaru ini berlaku sejak 12 Februari 2026 dan merupakan pembaruan dari peta zonasi sebelumnya. Dalam peta lampiran beleid terbaru ini, penandaan wilayah tetap konsisten dengan kebijakan sebelumnya.

Kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masih ditandai dengan warna krem yang secara universal menunjukkan status Wilayah Usaha Pertambangan. Warna ini memiliki makna administratif semata sebagai bagian dari perencanaan tata ruang mineral nasional. Sementara itu, kawasan Taman Nasional Ujung Kulon itu sendiri ditandai dengan warna putih, yang menunjukkan bahwa area tersebut berada di luar wilayah pertambangan.

Kemiskinan daratan TNUK tetap berada di luar wilayah pertambangan menurut peta lampiran peraturan terbaru ini. Pemerintah pusat terus memantau agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai hak pengelolaan sumber daya di perairan sekitar konservasi. Kesinambungan data ini memastikan bahwa fungsi konservasi Taman Nasional Ujung Kulon tetap terjaga dari ancaman eksploitasi mineral.