Kementerian ESDM menegaskan tidak ada aktivitas tambang di kawasan konservasi Ujung Kulon, namun sejarah pertambangan emas Antam di Pandeglang tetap menjadi sorotan publik terkait batas wilayah.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah keras adanya aktivitas penambangan di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Pernyataan ini muncul menyusul viralnya informasi dan peta yang mengindikasikan adanya wilayah pertambangan di sekitar habitat Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus).

Klarifikasi Wilayah Pertambangan Laut

Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, menjelaskan bahwa daratan Taman Nasional Ujung Kulon sama sekali tidak termasuk dalam daftar Wilayah Pertambangan (WP). Wilayah yang tercatat dalam peta tersebut sebenarnya adalah sebagian perairan laut yang berada di sekitar kawasan konservasi, bukan daratannya.

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Dwi Anggia menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah tidak telah mengeluarkan satu pun izin tambang untuk wilayah perairan sekitar TNUK maupun di dalam taman nasional itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk menjaga ekosistem habitat satwa langka yang terancam punah.

Sejarah Usulan Wilayah Banten Sejak 2013

Meskipun daratan TNUon aman, penetapan wilayah pertambangan di Provinsi Banten memiliki sejarah panjang yang dimulai pada tahun 2013. Pada waktu itu, Pemerintah Provinsi Banten mengajukan usulan wilayah pertambangan, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) di perairan laut Banten.

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Usulan awal tersebut sempat dikecualikan dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Namun, Provinsi Banten kembali mengajukan usulan melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 pada tanggal 16 November 2015.

Usulan ini kemudian masuk dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 3672 K/30/MEM/2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Penetapan ini terus diperbarui melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 dan terbaru Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 pada 12 Februari 2026.

Batasan Peta dan Realitas Tambang Antam

Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, menjelaskan bahwa masuknya sebuah wilayah ke dalam peta pertambangan tidak serta-merta berarti area tersebut boleh ditambang. Harus ada pertimbangan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) baik di darat maupun di laut.

Sementara itu, fakta bahwa PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengelola tambang emas di Kabupaten Pandeglang, yang berdekatan dengan TNUK, menjadi catatan tersendiri. PT Cibaliung Sumberdaya, perusahaan di bawah naungan Antam, telah beroperasi di area konsesi seluas sekitar 5.302 hektare sejak tahun 2010.

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Antam mengakuisisi 95 persen saham PT Cibaliung Sumberdaya pada tahun 2009 dan kini kepemilikannya telah mencapai 100 persen. Cadangan emas yang pernah dilaporkan pada tahun 2013 mencapai 9,4 juta dry million ton dengan kandungan logam emas 1,6 juta ons.