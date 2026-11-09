Kementerian ESDM Bangun Fuel Terminal Baru di Tiga Wilayah Indonesia

Wakil Menteri Yuliot Tanjung menegaskan strategi pengembangan infrastruktur energi di wilayah barat, tengah, dan timur. Pemerintah menargetkan peningkatan cadangan BBM operasional nasional dari 23 hari menjadi 60 hari.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral secara resmi mendorong pembangunan fasilitas terminal bahan bakar minyak atau fuel terminal baru yang tersebar di wilayah barat, tengah, hingga timur Indonesia. Inisiatif strategis ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan pasokan energi nasional secara menyeluruh sekaligus mendekatkan lokasi distribusi minyak kepada masyarakat luas.

Strategi Distribusi Energi di Tiga Kawasan

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung menyatakan bahwa penentuan lokasi pembangunan baru terminal tersebut menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan infrastruktur nasional. Ia menjelaskan bahwa penentuan lokasi terminal baru tersebut harus memperhitungkan tingkat efisiensi distribusi agar jangkauan ke daerah tidak memakan waktu terlalu jauh. Untuk fasilitas lain itu juga kita mendorong itu bagaimana pembangunan untuk fuel terminal ini ada di kawasan barat Indonesia, kemudian di kawasan tengah, dan di kawasan timur, tegasnya dalam Rapat Kerja Komite II DPD RI, Jakarta, Senin (9/11/2026).

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Pemerintah menargetkan peningkatan cadangan operasional BBM nasional dari kondisi saat ini mencapai 23 hari menjadi 60 hari. Upaya ambisius ini memerlukan percepatan pembangunan infrastruktur penunjang di berbagai wilayah untuk memastikan stabilitas pasokan tetap terjaga. Fokus utama pembangunan saat ini diarahkan pada penempatan fuel terminal dan oil storage yang dekat dengan kilang diharapkan dapat mempercepat proses distribusi energi di kawasan timur Indonesia.

Penambahan Investasi untuk Oil Storage

Menurut Wakil Menteri Yuliot Tanjung, peningkatan cadangan energi tersebut membutuhkan tambahan investasi baru untuk membangun berbagai infrastruktur penunjang termasuk tempat penyimpanan minyak atau oil storage. Untuk oil storage ini kalau kondisi sekarang ketahanan energi kita dari cadangan operasional sekitar 23 hari. Jadi ini Presiden dan juga ini sudah disampaikan juga sama Pak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ini kita akan meningkatkan dari 23 hari menjadi 60 hari, paparnya.

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Adapun, pembangunan fasilitas oil storage tersebut disiapkan untuk menampung pasokan minyak mentah atau crude maupun produk minyak jadi. Lokasi strategis untuk penyimpanan ini dirancang agar dapat menampung volume besar tanpa mengganggu proses logistik di sekitarnya. Ketersediaan kapasitas penyimpanan yang memadai menjadi kunci utama dalam menopang target kenaikan cadangan negara selama enam puluh hari.

Posisi Strategis Mendekati Konsumen

Wakil Menteri Yuliot Tanjung juga menekankan pentingnya penempatan fasilitas di titik-titik yang strategis agar proses distribusi berjalan optimal. Kemudian yang kedua kita juga harus memikirkan posisi yang strategis, dengan posisi yang strategis itu nanti akan ini proses distribusi dari fuel terminal atau fuel storage itu justru dekat dengan pengguna, tandasnya.

Penempatan yang dekat dengan pengguna akhir ini diharapkan dapat memangkas biaya logistik dan waktu tempuh distribusi bahan bakar. Langkah ini merupakan respons langsung terhadap kebutuhan pasar yang akan terus berkembang seiring pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, keterjangkauan dan kelancaran pasokan energi dapat tercapai secara maksimal di seluruh pelosok negeri.

Dampak Terhadap Ketahanan Energi Nasional

Pengembangan infrastruktur ini secara langsung berdampak positif terhadap ketahanan energi nasional di tengah dinamika global yang fluktuatif. Dengan adanya cadangan yang lebih besar dan jaringan distribusi yang lebih efisien, negara menjadi lebih tahan terhadap guncangan supply chain. Masyarakat pun diharapkan dapat merasakan manfaatnya melalui stabilitas harga dan ketersediaan bahan bakar yang lebih konsisten di daerah terpencil.