Kementerian Energi Arab Saudi Konfirmasi Serangan Saudi Aramco di Riyadh

Kementerian Energi Arab Saudi mengonfirmasi percobaan serangan terhadap bangunan Saudi Aramco di Riyadh yang menyebabkan kerusakan terbatas tanpa korban jiwa.

Kementerian Energi Arab Saudi mengonfirmasi adanya percobaan serangan yang menyasar bangunan milik Saudi Aramco di Riyadh. Serangan tersebut menyebabkan kerusakan fisik terbatas pada bagian bangunan tanpa menimbulkan korban jiwa maupun luka. Pejabat Kementerian Energi Arab Saudi menyampaikan bahwa serpihan akibat penyerangan jatuh dan mengenai struktur bangunan, namun tidak ada korban jiwa. Pihak berwenang langsung bergerak menangani lokasi kejadian serta menjalankan prosedur keselamatan yang diperlukan di tengah situasi darurat.

"Terjadi percobaan penargetan bangunan Saudi Aramco di Riyadh, yang mengakibatkan serpihan jatuh ke bangunan dan menyebabkan kerusakan terbatas tanpa ada korban luka," kata pejabat Kementerian Energi Arab Saudi. Pernyataan resmi ini dilansir dari Arab News pada Minggu, 8 November 2026, memberikan kejelasan status insiden tersebut bagi publik dan investor global yang memantau stabilitas infrastruktur energi di kawasan Teluk.

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Detail Pencegatan Ancaman Udara Riyadh

Pasukan pertahanan udara Arab Saudi berhasil mencegat 2 rudal jelajah, 1 drone, dan 2 rudal balistik yang meluncur ke wilayah Riyadh serta kawasan selatan. Aksi pencegatan ancaman udara tersebut memicu beberapa suara dentuman keras yang terdengar langsung di wilayah ibu kota, menandakan intensitas tinggi dari operasi pertahanan udara yang sedang berlangsung. Sistem pertahanan udara bekerja secara sinkron untuk melumpuhkan ancaman sebelum menyentuh target utama, termasuk fasilitas strategis milik Saudi Aramco.

Konfirmasi Juru Bicara Koalisi dan Tanggapan Houthi

Juru Bicara Koalisi Mayor Jenderal Turki Al-Maliki mengonfirmasi keberhasilan penindakan terhadap ancaman serangan udara tersebut secara terperinci. "Dua rudal jelajah dan sebuah drone dicegat dan dihancurkan di wilayah Riyadh dan kawasan selatan, sementara dua rudal balistik yang menargetkan ibu kota juga berhasil dihancurkan," katanya. Laporan dari The Independent menyebutkan insiden itu terjadi setelah kelompok Houthi Yaman menembakkan dua rudal ke arah Riyadh, meskipun kelompok Houthi belum mengaku bertanggung jawab atas serangan terbaru ini secara resmi.

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Profil Serangan Awal November dan Dampak Regional

Tercatat, setidaknya ada 15 rudal balistik, rudal jelajah, dan drone telah ditembak jatuh di berbagai kawasan Arab Saudi sejak awal November. Rentetan pencegatan tersebut mencakup 1 rudal jelajah menuju Riyadh pada Sabtu serta 2 rudal balistik di Najran pada Jumat, menunjukkan pola serangan yang terkoordinasi namun terus diblokir oleh sistem pertahanan negara. Kelompok Houthi telah menembakkan rudal dan drone ke berbagai target di seluruh Arab Saudi dalam beberapa bulan terakhir, meningkatkan ketegangan regional yang berdampak pada keamanan infrastruktur energi.

Peringatan Sipil dan Pemulihan Normalitas

Pihak Pertahanan Sipil Arab Saudi sempat mengeluarkan peringatan bahaya di Kota Riyadh dan Provinsi Najran saat serangan berlangsung untuk melindungi warga sipil. Peringatan bahaya tersebut langsung dicabut beberapa saat setelah seluruh ancaman udara dipastikan berhasil dilumpuhkan oleh sistem pertahanan negara. Pemulihan normalitas di Riyadh menandai berakhirnya fase darurat keamanan, sementara investigasi lebih lanjut terhadap penyebab kerusakan terbatas pada bangunan Saudi Aramco sedang dilakukan oleh otoritas setempat.