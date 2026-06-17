Kementerian Agama Luncurkan KOSMIN: Standardisasi Bahasa Isyarat Keislaman untuk Tuli

Pemerintah melalui Kementerian Agama memulai penyusunan kosa isyarat keislaman standar untuk kelompok Tuli. Program bernama KOSMIN ini bertujuan menyatukan istilah-istilah keagamaan Islam dalam bahasa isyarat yang sebelumnya belum baku, seperti konsep surga-neraka maupun istilah fikih. Inisiatif ini diharapkan meningkatkan literasi keagamaan dan inklusi bagi penyandang disabilitas rungu.

Kementerian Agama Indonesia sedang meluncurkan program standardisasi bahasa isyarat untuk istilah-istilah keislaman yang Bertujuan untuk kelompok penyandang disabilitas sensorik rungu wicara atau Tuli. Program yang bernama Kosa Isyarat Keislaman Indonesia ( KOSMIN ) ini akan memetakan dan menyatukan bahasa isyarat bagi istilah-istilah agama Islam yang selama ini belum memiliki standar baku.

Menurut Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kemenag. Dirjen Bimas Islam Kemenag Abu Rokhmad mengatakan banyak istilah keagamaan di ranah teologi maupun fikih ibadah yang masih membingungkan sahabat Tuli karena belum ada kesepakatan terkait kosa isyarat yang jelas. Misalnya saja konsep dasar surga dan neraka hingga istilah fikih harian seperti haid, nifas, istihadhah, dan mimpi basah. Padahal istilah-istilah tersebut cukup banyak digunakan dalam ajaran Islam.

Lahirnya KOSMIN merupakan kelanjutan dari program inklusi yang telah dilakukan Kemenag. Sebelumnya. Kemenag telah menuntaskan penyusunan Master Alquran Isyarat lengkap dengan komponen tafsirnya. Dengan standardisasi ini.

Harap literasi keagamaan bagi sahabat Tuli dapat tercapai secara utuh. Program KOSMIN ini juga diharapkan可作为 dukungan untuk generasi muda khususnya Gen Z Muslim agar dapat menjadi jembatan komunikasi dan menggerakkan masyarakat untuk menghapuskan dinding pemisah bagi kelompok difabel dalam mengakses pendidikan agama. Kemenag mengajak generasi muda untuk mengisi hari-hari ke depan dengan aksi nyata yang positif dan inklusif guna memajukan Indonesia





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KOSMIN Bahasa Isyarat Disabilitas Rungu Kementerian Agama Standardisasi Istilah Islam

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