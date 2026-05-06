Kementerian Agama Gelar Sidang Isbat untuk Penetapan 1 Zulhijah 1447 Hijriah

Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat pada 17 Mei 2026 untuk menetapkan 1 Zulhijah 1447 Hijriah dan Hari Raya Idul Adha. Proses ini melibatkan metode hisab dan rukyat dengan partisipasi ahli falak dan ormas Islam. Keputusan akan diumumkan setelah seminar posisi hilal dan pengamatan langsung di seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Abu Rokhmad menyatakan bahwa acara tersebut akan digelar di Auditorium Kementerian Agama, Thamrin, Jakarta Pusat. Kementerian Agama akan melibatkan pimpinan organisasi masyarakat Islam dan ahli falak dalam proses penetapan tanggal. Sidang isbat merupakan forum musyawarah yang mengumpulkan pemerintah, ormas Islam, serta ahli falak dan astronomi untuk menetapkan awal bulan Hijriah. Abu Rokhmad menjelaskan bahwa penetapan awal Zulhijah akan mengintegrasikan metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyat (pengamatan hilal).

Kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk menghasilkan keputusan yang komprehensif. Data hisab memberikan gambaran awal posisi hilal, sementara rukyat menjadi konfirmasi faktual melalui pengamatan langsung di berbagai titik pemantauan di seluruh Indonesia. Pendekatan ini memastikan keputusan yang diambil tidak hanya berbasis data ilmiah, tetapi juga terkonfirmasi melalui pengamatan lapangan. Rangkaian sidang Isbat akan diawali dengan seminar posisi hilal yang memaparkan data astronomi dari Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama dengan disiarkan secara terbuka.

Setelah itu, panitia akan menerima laporan rukyatul hilal mulai dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Menteri Agama akan memimpin sidang dengan mendengarkan pertimbangan para peserta sebelum menetapkan awal Zulhijah secara resmi. Berdasarkan data awal yang dipaparkan dalam rapat persiapan, posisi hilal pada 29 Zulkaidah 1447 Hijriah secara hisab telah memenuhi kriteria visibilitas hilal MABIMS. Perhitungan menunjukkan tinggi hilal berada di atas 3 derajat dan elongasi di atas 6,4 derajat, sehingga secara teori telah memenuhi kriteria imkan rukyat.

Namun, Abu Rokhmad menegaskan bahwa data tersebut masih bersifat prediktif dan belum menjadi dasar penetapan resmi. Penetapan awal Zulhijah tetap menunggu hasil rukyat dan keputusan sidang isbat sebagai otoritas resmi pemerintah





